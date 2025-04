Danilo Rinaudo nel Consiglio Generale nazionale di Confcommercio

Lo scorso 3 aprile, il Consiglio Generale di Confcommercio–Imprese per l’Italia, riunitosi per la prima volta a seguito del rinnovo dell’Assemblea avvenuto il 12 marzo, su indicazione del neo presidente Carlo Sangalli ha approvato la nomina dei componenti della Giunta Confederale e cooptato i membri che completano la composizione dell’organo.

Tra questi spicca il nome di Danilo Rinaudo, recentemente nominato Presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della Provincia di Cuneo, lo scorso 6 dicembre. Conseguentemente alla sua recente elezione a livello provinciale, Rinaudo è stato indicato per far parte dell’organismo nazionale, a conferma del prestigio e della rilevanza della rappresentanza cuneese all’interno del sistema confederale.

Classe 1959, Rinaudo è titolare, insieme ai figli, dell’Hotel Griselda, Presidente di Confcommercio Saluzzo e Zona dal 2020, vicepresidente vicario dell’Associazione Albergatori, Esercenti e Operatori Turistici della Provincia di Cuneo e amministratore delegato di Is.Com. Cuneo srl.

“Ringrazio il Presidente nazionale per la fiducia e per la cooptazione nel Consiglio – ha dichiarato Rinaudo – un segnale di stima non solo verso la mia persona, ma verso tutto il sistema Confcommercio della Granda”.

E ha concluso: “Un sentito ringraziamento va ai vertici, ai collaboratori e alle Imprese associate delle Ascom territoriali, che ogni giorno contribuiscono con impegno a far crescere la nostra Associazione”.

Con la conferma di Giuliano Viglione, presidente di A.C.A., nella Giunta Confederale, al quale Confcommercio provinciale porge le proprie congratulazioni e la cooptazione di Rinaudo, si rafforza ulteriormente la rappresentanza della Provincia di Cuneo all’interno di Confcommercio nazionale.

Confcommercio – Imprese per l’Italia, nata il 29 aprile 1945, si appresta a festeggiare un nuovo anniversario insieme alle Ascom territoriali della Granda, in un momento in cui la voce del territorio trova spazio e ascolto anche a livello nazionale.