Frontale fra due auto a Torre San Giorgio: uomo di 48 anni in codice rosso, elitrasportato al CTO

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente in via Circonvallazione, all'ingresso di Torre San Giorgio. L'incidente è avvenuto intorno alle 20 di ieri sera, venerdì 9 agosto.

Una persona è rimasta incastrata tra le lamiere e si è reso necessario l'intervento dell'elicottero del Servizio Elisoccorso 118: l'uomo di 48 anni è stato trasportato al CTO di Torino in codice rosso.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Saluzzo per la messa in sicurezza e le forze dell'ordine per deviare il traffico.