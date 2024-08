E sono 90! Beppe Costamagna anche quest'anno spegne le candeline pedalando fino a Sant'Anna di Vinadio

Novant'anni e non sentirli! Almeno per il mitico Beppe Costamagna che ancora una volta festeggia il suo compleanno in quota, pedalando fino al Santuario di Sant'Anna di Vinadio.

Lo fa dal 2014, quando di anni ne aveva compiuti 80. Sale insieme al figlio Silvio, ex vigile del fuoco di Cuneo, e a tanti amici che condividono la sua passione.

Le 90 candeline le spegne proprio oggi, sabato 10 agosto. Ecco la foto davanti al santuario. Un compleanno celebrato con la maglietta 1934-2024 e un bel trofeo donato dal figlio Silvio, con cui condivide la passione per le due ruote.

Una salita tosta, muscolare, quella per il santuario di Sant'Anna, che lui affronta con grinta e determinazione, spingendo sulle gambe. Le prime salite sono iniziate partendo da casa; ora l'età impone la partenza da Vinadio, ma la soddisfazione resta sempre la stessa.

Come per noi resta sempre lo stesso il piacere di raccontarlo. Buon compleanno Beppe!