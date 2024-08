Solidarietà e sicurezza a Monticello d'Alba con il nuovo defibrillatore automatico esterno

Angelo e Claudia, i proprietari della pizzeria "I Giardini del Roero" a Monticello d'Alba, si sono resi protagonisti di un gesto significativo per la comunità installando un dispositivo DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) presso il loro locale.

Questo dispositivo, essenziale per intervenire rapidamente in caso di arresto cardiaco, non solo serve i clienti del ristorante, ma è anche a disposizione di tutta la comunità locale.

L'inaugurazione ufficiale, alla quale hanno partecipato il sindaco e l'amministrazione comunale, è stato un momento per ringraziarli a nome della comunità.

È importante sottolineare quanto sia importante avere a disposizione un DAE, poiché può fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni di emergenza.

L'iniziativa di Angelo e Claudia è stata calorosamente accolta e rappresenta un esempio di come le imprese locali possano contribuire attivamente al benessere della comunità.