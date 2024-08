Auto fuori strada a Magliano Alpi, nessun ferito grave

Incidente stradale a Magliano Alpi nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 11 agosto. Un'auto è finita fuori strada, a bordo viaggiavano tre persone.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, i Carabinieri della stazione locale per i rilievi del caso e i sanitari del 118 per le cure ai feriti.