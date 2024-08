Le mostre del parco naturale Alpi Marittime: aperture straordinarie ad agosto

Aperture straordinarie per l'esposizione permanente "Una traccia nel tempo - La montagna dell'esodo nelle fotografie di Michele Pellegrino" a Chiusa Pesio e per la mostra "Animali in cerca d'autore" a Vernante.

Una traccia nel tempo

L'allestimento permanente delle fotografie di Michele Pellegrino, esposte nella sala incontri R. Mucciarelli a Chiusa Pesio, apre le sue porte anche venerdì 16 e sabato 17 agosto!

La mostra è una testimonianza nel paese natale dell’artista della grande e originale opera documentativa della situazione delle vallate cuneesi negli anni del boom economico, del turismo di massa e dello spopolamento delle aree rurali.

L’allestimento a cura dell’Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime è stato progettato e curato dall’associazione culturale Gli Spigolatori con la partecipazione degli architetti Cristina Bollano e Paolo Peano e il contributo della Fondazione CRC che è anche proprietaria delle immagini.

I progettisti hanno organizzato l’esposizione in capitoli tematici che approfondiscono singolarmente gli aspetti antropologici salienti della produzione artistica di Pellegrino: dall’infanzia ai momenti conviviali, dai ritratti dei volti al duro lavoro nei campi, ogni sezione segue un filone specifico collegato agli altri dal fil rouge della rappresentazione delle terre alte ed è accompagnata da citazioni ad hoc, così da riproporre al visitatore finale un lavoro corale di immagini e parole.

La mostra è arricchita dalla presentazione di una videointervista all’artista-fotografo realizzata da Roberto Audino e dall’opera “Friendship” del compianto scultore monregalese Corrado Ambrogio, realizzata proprio in onore dell’amico Michele Pellegrino e donata dalla vedova, Cristina Carlotto.

Venerdì 16 agosto

Apertura straordinaria con orari 9.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00.

Sabato 17 agosto

Apertura straordinaria dalle 9.00 alle 12.00.

Animali in cerca d'autore

La mostra, allestita presso il centro visita del Parco a Vernante e curata da Maurizio Zarpellon, presenta gli scatti di otto fotografi naturalistici - Massimo Bruno, Gabri Cristiani, Michelangelo Giordano, Andrea Sangari, Davide Otta, Lucia Pascale, Danilo Piovanotto e Maurizio Zarpellon - che eccellono non solo per le competenze tecniche, ma anche e soprattutto per il rispetto mostrato alla natura e ai suoi abitanti.

Il loro approccio alla fotografia naturalistica "rispetta la libera esistenza di ogni soggetto; influire negativamente sulla sua libertà di movimento, riproduzione e alimentazione è condannabile tanto quanto chi pone fine alla vita dello stesso. Come in ogni attività umana è la sensibilità del singolo a influire nelle proprie scelte etiche, ma in quella che ha come fine principale l’espressione artistica di un momento di vita dell’animale non può e non deve diventare mai azione di disturbo" spiega Zarpellon.



Nel mese di agosto, la mostra rimane aperta tutti i giorni, compreso ferragosto, con orario: 10.00 - 12.30 | 15.00 - 18.30.