Mondovì, salta definitivamente la "Olivia Denaro" con Ambra Angiolini: in sostituzione Ascanio Celestini con i suoi "Poveri Cristi"

Lo spettacolo Oliva Denaro con Ambra Angiolini, calendarizzato per il 26 febbraio 2025 al Teatro Baretti di Mondovì, è stato definitivamente annullato. A differenza di quanto comunicato in un primo momento, infatti, l’evento non potrà essere recuperato per reiterati problemi di salute da parte dell’interprete che ha dovuto annullare gran parte della tournée teatrale e, a causa di impegni precedentemente assunti, non ha avuto la possibilità di recuperare le date né in questa stagione né nella prossima. Una circostanza indipendente dalla volontà di Piemonte dal Vivo e del Comune di Mondovì, che esprimono comunque dispiacere per l’inconveniente, scusandosi altresì con ciascun utente per il disagio arrecato.

In sostituzione, sarà possibile assistere allo spettacolo Poveri Cristi, di e con Ascanio Celestini, in programma domenica 18 maggio 2025. Con la sua inconfondibile cifra narrativa, Celestini dà voce a un’umanità marginale, ironica e dolente, raccontando storie di “poveri cristi” – persone comuni, spesso invisibili, che abitano le periferie del mondo e dell’anima. Un monologo potente e toccante, che mescola poesia, denuncia sociale e umorismo amaro.

I possessori del biglietto per Oliva Denaro potranno accedere con lo stesso titolo alla replica del 18 maggio, senza necessità di ulteriori operazioni.

Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la comprensione.