A Dronero una suggestiva notte di San Lorenzo

“La notte di San Lorenzo è già molto suggestiva di per sé, ma per renderla ancora più speciale, speranzosi di poter soddisfare qualche proprio desiderio secondo tradizione, potreste passare una serata in un luogo suggestivo come il Bosco.”



Così l’associazione Prometheus di Dronero annuncia per questa sera, lunedì 12 agosto, una serata bellissima, dedicata alla notte delle stelle cadenti.



Da sempre, l'uomo si orienta guardando le stelle e nel contatto con la natura riscopre un attento ed armonioso sentire. Ed è proprio questo riscoprire l’intento di Prometheus, una realtà unica nel suo genere che in un mondo ogni volta più veloce invita a rallentare. Attraverso poi strumenti come la falce, crea un profondo collegamento tra passato, presente e futuro.



Quest'anno il momento migliore per osservare le stelle cadenti è qualche giorno dopo San Lorenzo, proprio questa notte, tra il 12 e il 13 agosto. Il ritrovo sarà alle ore 20.30 al parcheggio della “Madonnina" (incrocio via

Torino e Strada provinciale 24). Da lì si inizierà tutti insieme la passeggiata per raggiungere il Bosco ed arrivati una lettura introdurrà l’incanto e lo spettacolo della natura.



L’associazione consiglia di portare una coperta da pic nic, una coperta di pile per coprirsi, una torcia e… naturalmente desideri da esprimere!



Ogni partecipante potrà lasciare un contributo libero, che andrà a sostegno dell’attività e dei numerosi progetti di Prometheus.





Per informazioni: prometheusfalci@gmail.com o tramite whatsapp al 3802884926