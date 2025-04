Vernante e Limone cantano Gospel: due serate emozionanti chiudono il corso corale di Prismadanza APS

La musica diventa linguaggio di comunità e passione condivisa. Si conclude con due concerti aperti al pubblico il corso di coro gospel promosso da Prismadanza APS diretto da Martina Baldus e Elena Improta, che ha animato per settimane la vita culturale del paese, coinvolgendo un gruppo di appassionati di tutte le età grazie al patrocinio del Comune di Vernante.



Le esibizioni finali, che rappresentano il momento culminante di questo intenso percorso musicale, si terranno martedì 22 aprile presso la parrocchia di San Nicolao (via Umberto I) di Vernante, e giovedì 24 aprile nella parrocchia di San Pietro Apostolo (Vva Roma) di Limone Piemonte, entrambe alle ore 21. Le serate saranno un’occasione per ascoltare brani della tradizione gospel e spiritual, frutto di un lavoro corale fatto di studio, armonizzazione e grande entusiasmo.



Il gruppo dei coristi è composto da: Federica Alberti, Luciano Alberti, Annarita Barale, Livio Bergese, Isabella Bertaina, Gian Piero Dalmasso, Pieragostino Fissolo, Cristina Giordano, Fulvia Giordano, Lucia Giordano, Simona Giordano, Patrizia Giordano, Silvia Giraudo, Claudia Landra, Bruna Lerda, Cristina Manassero, Antonella Miraglio, Laura Molineris, Luisa Morena, Alessia Regolo, Marta Romano e Francesca Tardio. A completare l’ensemble musicale la partecipazione di Paolo Brizio alla fonica e Lorenzo Armando alle percussioni.



Un’iniziativa che ha saputo portare nuova energia nella vita culturale del borgo, dimostrando come la musica, e in particolare il canto corale, possa essere strumento di espressione, socialità e benessere.



Le serate sono a ingresso libero. Un invito rivolto a tutta la comunità per condividere il risultato di un percorso fatto di impegno, emozione e tanta voglia di cantare insieme.