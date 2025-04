"Scarti sacri": la mostra d'arte di Gabriele Delpiano

Gabriele Delpiano presenta la sua nuova mostra presso lo spazio creativo Lollipop, situato in via Paruzza 10 ad Alba.

Attraverso la lavorazione di resine colorate, la plastica restituita dal mare viene trasformata in opere d'arte. Ogni pezzo racconta una storia di rigenerazione e bellezza, dimostrando come materiali di scarto possano diventare bellezza.

La mostra sarà inaugurata il 25 aprile, alle ore 18, e sarà aperta al pubblico nei seguenti orari:

Mercoledì, giovedì e venerdì: dalle 17 alle 19

Sabato: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20

Domenica: dalle 17 alle 20

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, seguite @scartisacri su Instagram.