A Prato Nevoso il concerto di Ferragosto con le musiche da Oscar: ecco come seguirlo

Sarà il Comune di Frabosa Sottana ad ospitare la 44^ edizione del Concerto di Ferragosto con l'esibizione dell'orchestra sinfonica "Bartolomeo Bruni" di Cuneo.

L'evento, in programma giovedì 15 agosto, si svolgerà nella suggestiva cornice dell'Alpet-Balma, anfiteatro naturale, nei pressi dalla zona di arrivo della telecabina "La rossa".

A curare l'organizzazione, oltre alla Rai che come sempre trasmetterà l'evento in televisione, il Comune di Frabosa Sottana, la Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione CRC, Provincia di Cuneo, Regione Piemonte e l'ATL del Cuneese.

Un ritorno nel Monregalese che, nel 2020, al Castello di Casotto ospitò il ritorno del concerto con una speciale dedica al personale sanitario impegnato a fronteggiare l'emergenza pandemica.

COME SEGUIRE L'EVENTO

Il concerto sarà trasmetto in diretta su rai 3 dalle ore 12.50 alle 14.00 di martedì 15 agosto.

Per chi volesse presenziare la via di accesso è la strada provinciale 327 Prato Nevoso- Artesina.

La strada della Balma (a partire dal piazzale del Prel fino a localita’ Balma) verrà chiusa al traffico veicolare ( comprese biciclette ), con apposita ordinanza (come da indicazione della prefettura), dalle ore 9.30 fino alle ore 16.00 e comunque fino a cessate esigenze.

La chiusura potrebbe subire anticipi o posticipi in base alle condizioni di affluenza o a sopravvenute esigenze. La medesima strada sarà soggetta a divieto di sosta dei veicoli su tutta la tratta.

Da Prato Nevoso:



Dal piazzale del verde (parcheggio p2):

con telecabina “la rossa” (apertura ore 9.00) che conduce direttamente al luogo del concerto, € 15,00 andata/ritorno – gratis per i disabili

a piedi, no biciclette , proseguire su sentiero sterrato in direzione rifugio balma (km 3 - dislivello 350 mt circa - tempo di percorrenza 60 minuti circa).

Dal piazzale del prel (parcheggio p1)

a piedi, no biciclette , proseguire sulla strada “della balma” in direzione rifugio balma (km 4,5 - dislivello 300 mt circa - tempo di percorrenza 90 minuti circa).

Da Artesina:

con seggiovia del colletto (aperta dalle 9 alle 18.00 biglietto 10 euro), arrivo a quota 1620 mt (possibilita’ di ritorno con seggiovia o con bob estivo), proseguire a piedi su sentiero in direzione balma (dislivello 280 mt, 45 minuti circa);

senza seggiovia: strada colletto fava (partenza da quota 1400 mt), raggiungere la baita del colletto e proseguire in direzione del sito del concerto (90 minuti circa, dislivello 500 mt circa).

Parcheggi a Prato Nevoso:

Auto : piazzale del verde (p2), via corona boreale, piazzale dodero (p4), piazzale mirtilli (p4), piazzale colle del prel (p1);

Bus : parcheggio in piazzale mirtilli (p4);

Camper : 10 stalli liberi all’ingresso di prato nevoso a destra, dopo bar cometa e area camper automatizzata (non prenotabile) 80 posti in via corona boreale;

Servizio navetta dal bar cometa (situato all’ingresso di prato nevoso) fino al piazzale del verde con orario 9.30 -12.30 e 14.30 -17.30 (costo: 1 euro a corsa)

Persone con disabilita’ parcheggi riservati al piazzale del verde (p2)

Parcheggi ad Artesina:

Piazzale quarti (p3c), piazzale artesina bassa (p3a);

Servizio navetta da artesina bassa a piazzale quarti con orario 9.30 -12.30 e 14.30 – 17.30 (costo: 1 euro a corsa)

È vietato portare sul luogo del concerto:

Borse e zaini grandi, bombolette spray, bevande alcooliche di gradazione superiore a 20°, bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo, animali privi di guinzaglio e museruola, bastoni per selfie e treppiedi, ombrelli e aste, droni e aeroplani telecomandati.

Vietati anche trombette da stadio, armi, materiali esplosivi, fuochi d’artificio, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, catene, coltelli o altri oggetti da punta o da taglio, sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive e materiale infiammabile.

Vietato il sorvolo dell’area con droni ed aeromobili.

Previsti luoghi di filtraggio con controlli di sicurezza.

Programma del concerto:

In onda (fino alle 14.00): John williams (1932)

Da “Superman”: March

Da “Harry Potter”: Harry’s wondrous world

Da “Schindler’s list”: Main theme

Da “Star Wars”: Main title, The imperial march, Yoda’s theme, Throne room and finale

Da “Indiana Jones”: Raiders march

Fuori onda:

Da “Jurassic Park”: Main theme

Da “Star Wars”: Princess leia’s theme

Da “1941”: March

Per informazioni e aggiornamenti:

www.comune.frabosa-sottana.cn.it

www.infopointmondole.it

www.pratonevoso.com

Mail: infopointmondole@gmail.com

Telefono: 0174.244481 int.1 (tutti i giorni 9-12 e 15-18)

Il giorno 15 agosto sarà attivo dalle ore 9 fino al termine del concerto il seguente recapito:

Infopoint prato nevoso 0174.334133

Meeting point – punto di raccolta persone smarrite: presso partenza telecabina la rossa.