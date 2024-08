Semaforo intelligente a Demonte: i disagi continuano come le speranze per la Variante [VIDEO]

E' stato attivato da inizio agosto il semaforo intelligente a Demonte che regola e rileva il traffico pesante in entrata e uscita dal centro abitato dove la carreggiata si restringe significativamente impedendo il passaggio in contemporanea a due mezzi.



Una soluzione tampone quella adottata dall'Amministrazione Comunale in attesa della tanto desiderata Variante, un progetto fermo da oltre trent'anni.



Ma i disagi continuano e le polemiche anche. Siamo andati sul posto a raccogliere alcune testimonianze tra residenti, turisti, esercenti e autisti.

Il paese da anni è ostaggio delle forti criticità della viabilità transfrontaliera che collega il Cuneese, il Piemonte con la Francia attraverso il Colle della Maddalena.Un collegamento prezioso per il turismo e per l'economia locale, ma anche regionale, fatto ben noto alle istituzioni.Prima ancora della sua installazione il semaforo intelligente ha visto diversi schieramenti, chi a favore e chi contro. La signora, rappresentata dallo studio legale Spitali di Sanremo, ha presentato ricorso al Tar per una serie di incongruenze e per l'impatto negativo sulla salute della figlia. “spiega”.Le fanno eco anche altri vicini di casa, comeche lamentano forti ripercussioni di inquinamento acustico e ambientale, oltre ai possibili ulteriori disagi in vista dell'inverno e delle nevicate.Tra gli esercenti c'è un fronte comune di non volersi esporre, chi per sfiducia chi per rassegnazione.Nei giorni scorsi il sindacoha dichiarato che secondo alcuni rilievi effettuati i disagi persistenti con relativi nuovi ingorghi fossero imputabili al mancato rispetto del “rosso” da parte degli autisti e che avrebbe provveduto all'invio di una circolare con le opportune raccomandazioni alle associazioni di categoria dell'autotrasporto.Salvo i casi indicati dal sindaco, però, emergerebbero alcune disfunzionalità dello stesso semaforo osservate e testimoniate anche da alcuni residenti e turisti: “”.Qualcuno solleva la qestione della distanza dei sensori rispetto al semaforo stesso che a seconda della velocità di percorrenza potrebbe non far in tempo ad azionarsi.Bernardi a tal proposito ha detto: “”.