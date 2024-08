Cuneo Volley, via alla preparazione. Il presidente Costamagna: "Il successo più bello? Finire la stagione abbracciandoci"" [VIDEO]

Con il raduno dei ragazzi di Cuneo Volley tutte le squadre della Granda di serie A1 e A2 della Granda hanno iniziato la loro preparazione in vista della stagione 2024/2025.

Agli ordini del riconfermato Matteo Battocchio, i biancoblu si sono ritrovati oggi pomeriggio, martedì 13 agosto, al palasport per il primo "serrate le righe". Tutti presenti tranne l'estone Allik ed il giovane Malavasi, che si uniranno al gruppo nei prossimi giorni.

Entusiasmo, ma anche consapevolezza che quello che si andrà ad affrontare sarà un campionato durissimo, nel quale l'asticella delle pretendenti per un posto al sole si è ulteriormente alzata. Saranno almeno sette le squadre, insieme con la stessa Cuneo, in grado di dire la propria. E, come sempre, sarà soltanto una la società che staccherà l'ambito biglietto per la Superlega 2025/2026.

Occorre dunque ragionare in termini diversi da quanto fatto fin qui, anche in considerazione delle esperienze vissute nelle ultime due stagioni. Completamente diverse tra loro, ma entrambe terminate lasciando un po' di amaro in bocca. Ma non si butti via tutto quanto vissuto nello scorso campionato, fino ai playoff il percorso fu entusiasmante.

"La nostra stagione sarà un successo se alla fine dell'anno ci ritroveremo in mezzo al campo ad abbracciarci", ha sintetizzato così il presidente Gabriele Costamagna circa gli obiettivi futuri. E non è detto debba per forza essere un abbraccio di vittoria: "Magari anche solo per scaricare l'adrenalina - ha aggiunto Costamagna - consapevoli però di aver dato tutto, ma davvero tutto per la maglia e per la città. Senza recriminazioni".

Non significa necessariamente vincere il campionato, ma centrare gli obiettivi prefissati. Per esempio, cercare di recuperare il più in fretta possibile un atleta importante della campagna acquisti, sul quale la dirigenza cuneese ha giocato un'autentica scommessa: quel Giulio Pinali che nel 2021 e nel 2022 era prima campione europeo e poi mondiale con gli azzurri, per poi piombare nel buco nero a causa di un grave infortunio. Giulio ha una voglia pazzesca di riscattarsi, di riprendersi quel che gli compete e Cuneo gli sta dando una chance incredibile: insieme, come ha insegnato Julio Velasco nelle olimpiadi appena vinte, succedono cose incredibili.

La formazione 2024/2025 di Cuneo Volley

Poi, anche solo la scommessa di esserci. E non era cosa del tutto scontata dopo la delusione dell'anno scorso e in un contesto nel quale tante altre società hanno investito in maniera importante. "Ci siamo ritrovati dopo un'estate particolare e anche difficile - ha detto ancora il presidente -. Ai ragazzi ho chiesto semplicemente di lavorare facendo gruppo, perché ci aspetta un campionato impegnativo nel quale ci saranno momenti di difficoltà. Creare quel legame che alla fine della scorsa stagione forse era un po' scemato".

Soddisfatto del lavoro compiuto durante l'estate il direttore sportivo, Paolo Brugiafreddo: "Tutti gli anni si pensa di aver fatto il meglio nell'aver creato il gruppo. Personalmente credo che anche l'anno scorso sia stato fatto un grandissimo lavoro e voglio ringraziare quegli atleti. Abbiamo fatto tesoro dell'esperienza vissuta per cercare di migliorare gli aspetti mancati. Ci sono stati dei ragazzi che per venire a Cuneo si sono rimessi in gioco e ciò ci riempie di orgoglio. Le premesse sono buone e crediamo di poterci togliere delle buone soddisfazioni".

Coach Battocchio è pronto. "Ho cercato di capire cosa e dove ho sbagliato - la rapida analisi personale sull'anno scorso -, fermo restando che lo sport è fatto di vittorie e sconfitte. Ne farò tesoro, pensando però sempre alla palla dopo".

Sulla squadra a disposizione: "La società ha fatto un lavoro gigantesco nell'allestire questo gruppo e mi auguro ci sia tanta riconoscenza per quanto sta facendo. È complicatissimo stare al passo con le altre società, a volte occorre fare l'impossibile attraverso scommesse importanti".

Quali i punti di forza e quelli dove occorrerà lavorare di più? "Credo saremo una squadra con buon servizio e buona qualità di primo tocco, che permetterà al palleggiatore di gestire meglio l'attacco. Avremo qualcosa in più anche in difesa. Sappiamo di avere delle lacune, sulle quali lavoreremo per cercare di migliorarle e mascherarle".

Infine, il presidente Gabriele Costamagna ha messo l'accento sul momento favorevole che sta vivendo la pallavolo italiana. Un'occasione da cogliere al balzo anche a livello locale: "Siamo campioni del mondo nel maschile e olimpici nel femminile, un momento da sfruttare sicuramente. Noi però siamo qui da otto anni e non scopriamo oggi la bellezza di questo sport. In questo lungo periodo ci siamo mossi bene, l'invito agli imprenditori della zona è quello di avvicinarsi a questo sport e magari anche ad investire. Viviamo anche della loro passione, riuscire ad intercettare qualcuno che ha voglia d'investire sarebbe davvero molto importante. Stiamo parlando di uno tra gli sport più belli del mondo, che se visto da vicino è in grado di far disinnamorare del calcio".

Presente a bordo campo, a margine dell'allenamento pomeridiano di Cuneo Granda Volley, anche la neo medaglia d'oro di Parigi ed ex cuneese Ilaria Spirito che ha posato per una foto ricordo in mezzo al campo con i ragazzi di Cuneo Volley.