A Limone Piemonte ti aspetta 'Family Zone', un'area dedicata al divertimento di grandi e piccini

Cerchi un'avventura indimenticabile per la tua famiglia? A Limone Piemonte c'è quello che fa per te! Family Zone è un vero e proprio paradiso per bambini e adulti. Trampolini elastici, zucchero filato, calcio di rigore, un parco gonfiabili gigante e una sala giochi ti aspettano per farti vivere momenti di puro divertimento.

Non perdere l'occasione di scoprire tutte le sorprese che ti riserva il parco divertimenti!

Family Zone: la tua vacanza in famiglia inizia qui!

Il parco giochi situato in zona piazzale nord presso la pista di pattinaggio, ti aspetta tutti i giorni dalle 16:30 alle 23:30 fino al 25 agosto.

Per ulteriori informazioni chiama al 3358243345!