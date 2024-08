Afa e caldo scompaiono per Ferragosto: da Arpa Piemonte niente allerta e temperature mai così basse

Decadrà oggi (mercoledì 14 agosto) lo stato di allerta gialla per rischio meteoidrologico e idraulico attivato da Arpa Piemonte nella giornata di ieri (13 agosto) per il territorio della provincia Granda e del Piemonte.



Secondo l’ultimo bollettino, infatti, nel pomeriggio di oggi sono attesi temporali sparsi sulle zone montane e in possibile estensione alle zone di pianura e collina, localmente di forte intensità con raffiche di vento e grandinate al più di medie dimensioni. Domani (15 agosto), invece, l’allerta nell’intero territorio regionale scenderà a verde: si prevedono quindi possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili sulle Alpi e nella parte meridionale della regione.



Una proiezione che si sposa con le previsioni effettuate da Datameteo e pubblicate sul nostro giornale lunedì 12 agosto: per la seconda parte della settimana, infatti, si segnalano una blanda bassa pressione in arrivo sul Mediterraneo centrale, che contribuirà a rendere l'atmosfera un po' più instabile, con più nuvolosità sparsa anche di giorno.



Dal punto di vista delle ondate di calore Arpa Piemonte assegna alla giornata di oggi, per la Granda, un rischio di valore “zero” e temperature comprese tra i 28°C e i 19°C (così come anche a Torino, Biella e Verbania). Domani l’intera regione si unirà al rischio di grado più basso, e in Granda si presenteranno temperature comprese tra i 26°C e i 20°C. Venerdì 16 agosto, infine, si rimarrà a livello zero ma con temperature comprese tra i 28°C e i 18°C.