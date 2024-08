Alba, per la palestra-dormitorio della Macrino coinvolti una settantina di volontari

I giorni passano e il 25 agosto si avvicina. L'indomani ci sarà, infatti, la riapertura del Centro di Prima Accoglienza di via Pola ad Alba, chiuso per lavori che porteranno dieci posti letto in più. Intanto, la palestra della Macrino, trasformatasi in dormitorio temporaneo, sta ospitando 31 persone, tra lavoratori stagionali e senzatetto, due persone in più rispetto ai giorni scorsi. Tutto si sta svolgendo con ordine, come confermano le associazioni coinvolte e l'assessore alle politiche sociali Donatella Croce: "Non ci sono stati problemi e la risposta dei volontari è stata straordinaria: sono una settantina quelli coinvolti. Ogni giorno sono presenti 6-7 persone dalle 6 di sera alla mezzanotte. Dopo la mezzanotte e sino alle 8 del mattino rimangono due volontari. Speriamo prosegua tutto in serenità fino alla fine"

Il dormitorio del Comune è aperto dalle 18 alle 8, presidiato e funzionante grazie al lavoro dell’Associazione Carabinieri, della Croce Rossa, della Protezione Civile, le Misericordie, la Quercia Scout Odv, l'associazione immigrati Acia, l'associazione Laudato sii e i volontari del Cpa. È sempre presente anche un rappresentante del Comune, (assessori o consiglieri).