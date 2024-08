Recuperata cavalla infortunata in frazione Perosa a Demonte

Stamattina intorno alle 10 le squadre del SAF del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Cuneo sono intervenute per il recupero di una cavalla di circa 400 Kg in località Vanet, in frazione Perosa nel Comune di Demonte. Si è infortunata a una zampa e non riusciva più a camminare.



Le operazioni sono state eseguite con il supporto aereo dell'elicottero dei vigili del fuoco Drago 61.



E' stata trasportata nelle vicinanze del maneggio a circa 200 metri in linea d'aria ed affidata alle cure del veterinario e poi al proprietario.