Chiusa di Pesio si prepara a vivere Ciüsa Duvarta

Chiusa di Pesio, orgogliosa Bandiera Arancione del Touring Club, è pronta ad accogliere la 24ª edizione di Ciüsa Duvarta, la storica manifestazione dedicata al patrono Sant’Antonino, in programma dal 23 al 25 agosto. L'evento si prospetta ricco di iniziative, con momenti dedicati al gusto, alla tradizione e al divertimento, pensati per coinvolgere grandi e piccini.

Venerdì 23 agosto - La manifestazione prende il via con la tradizionale “Raviolata sotto le stelle” a partire dalle 19:30 in Via Roma. I volontari della Pro Loco Turismo in Valle Pesio delizieranno i presenti con un tris di antipasti, ravioli di erbette al burro e salvia o ripieni di carne con sugo al ragù, seguiti da crostata (12 euro). Per partecipare, è gradita la prenotazione contattando l’Ufficio Turistico allo 0171734990 o via e-mail all'indirizzo valle.pesio@gmail.com. La serata sarà animata dallo spettacolo di fuoco del gruppo Calidè, previsto per le 21.

Sabato 24 agosto – L’appuntamento con il gusto è nel giardino del Centro Anziani, in Via Giovanni Mauro 8, con la “Grande polentata” organizzata dalla Sezione AVIS di Chiusa di Pesio. A partire dalle 19, e sino a esaurimento, il menù prevede polenta al sugo o in bianco; pane; salamino; formaggio; dolce e acqua al costo di 10 euro (gratis per i donatori AVIS chiusani). Per maggiori informazioni, è possibile contattare Margie 339 5269312 o Guido 333 8867348. Alle 21 in Via Roma, con ingresso libero e gratuito, Pippo Bessone e Luca Occelli portano in scena “Nui Dui”, un viaggio musicale a cavallo tra la lingua italiana e il dialetto piemontese in cui l’esilarante duo guida gli spettatori tra canzoni, ironia e riflessioni.

Domenica 25 agosto sarà il clou della manifestazione con la Fiera di Ciüsa Duvarta, che trasformerà il centro storico di Chiusa di Pesio in un vivace palcoscenico a cielo aperto. Fin dalle prime ore del mattino, le vie e le piazze si riempiranno di stand di artigianato locale, enogastronomia, prodotti agricoli a Km 0, antiquariato, hobbistica e collezionismo. Gli espositori e i venditori interessati a partecipare hanno tempo fino a sabato 17 per inviare la domanda via mail o consegnarla a mano all’Ufficio Turistico di Piazza Cavour 13. Per maggiori informazioni, consultare il regolamento e scaricare la modulistica, visitare il sito del Comune: bit.ly/ciusa-duvarta-24

La giornata inizierà alle 10:30 con la Santa Messa in onore del Patrono Sant’Antonino, seguita dall’esibizione della “Banda Musicale Guido Vallauri” e dalla cerimonia di consegna della Costituzione ai diciottenni in Piazza Cavour. Alle 12:30, sotto i tendoni dell’area sportiva delle casermette, si terrà il “Pranzo della Fiera”, con un menù tradizionale a base di tris di antipasti, lasagne al forno, rolata di tacchino con patatine fritte, bis di formaggi, dolce e acqua (20 euro). Per partecipare, è gradita la prenotazione contattando l’Ufficio Turistico allo 0171734990 o via email all'indirizzo valle.pesio@gmail.com.

Un’attenzione particolare sarà riservata al settore agricolo e all'allevamento lungo Viale IV Novembre, dove i visitatori potranno ammirare animali, macchine e attrezzature agricole. Nel pomeriggio, Alessandro Vallone e Tamara Carlino della Country Dance School Broken Heels di Cuneo animeranno la festa con i coinvolgenti balli country. Inoltre, il percorso fieristico sarà arricchito da musica dal vivo, giostre, banco di beneficienza, spettacoli di falconeria con Kazakistan Dreaming e artisti di strada quali la Compagnia Fratelli Ochner con trampoli, giocoleria e clownerie itineranti e GALiRò, eccentric one-man-band con lo spettacolo di strada itinerante "POOM-CHA", commedia interattiva con musica completamente dal vivo. Dalle 9:30 alle 18, con orario continuato, sarà possibile visitare il Complesso Museale “Cav. Giuseppe Avena”, che ospita quattro sezioni permanenti di pregio (collezioni della Regia Fabbrica dei Vetri e Cristalli, ceramiche, sezione archeologica e sulla Resistenza) e la mostra temporanea "Bastoni da passeggio, utilità e prestigio", raffinata esposizione frutto della collezione privata di Silvio Matteo Borsarelli che sarà presente al mattino per illustrare la mostra ai visitatori. Nel cuore del paese sarà presente anche lo stand dell’ente Aree Protette Alpi Marittime con accompagnamenti alla mostra fotografica "Una traccia nel tempo" di Michele Pellegrino, allestita presso la sede del Parco del Marguareis.

Durante tutta la manifestazione, sarà garantito il sostegno e l'assistenza della Protezione Civile, A.I.B. e della Croce Rossa Italiana di Peveragno.