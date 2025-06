Giovedì 26 giugno a Villa Belvedere la pièce di Lella Costa “Che faccia fare” con Mario Bois e Enzo Fornione

Sulla collina di Saluzzo, nel parco di Villa Radicati Belvedere, sul terrazzo che si affaccia sulla città, torna “BelVedere in scena” con la rassegna teatrale “Il silenzio fa Rumore”. Giovedì 26 giugno alle 21, in via San Bernardino 17, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Che faccia fare” scritto da Lella Costa.

Protagonista della pièce è l’attore saluzzese Mario Bois, affiancato al pianoforte dal maestro Enzo Fornione, in un connubio di parole e musica capace di dare corpo e anima a un testo intenso e profondo. Il silenzio – come suggerisce il titolo – si fa presenza viva sulla scena: è quello che precede lo scatto di una fotografia, è quello che accompagna la memoria, è quello che si contrappone, con forza e delicatezza, al fragore della guerra.

“Che faccia fare”, nella penna dell’autrice Lella Costa, intreccia la narrazione familiare con riflessioni personali e universali sulla guerra, affrontata con l’inconfondibile stile dell’autrice: un’alternanza di cronaca, racconto e ironia che riesce a strappare sorrisi anche nei passaggi più duri.

Un teatro di parola e ascolto, che cerca nello spettatore non solo attenzione, ma condivisione emotiva.

La voce di Mario Bois si fonde con le note del pianoforte di Fornione, creando un tessuto sonoro e narrativo che avvolge lo spettatore, conducendolo in un viaggio fatto di silenzi che parlano, di rumori che raccontano, e di ricordi che – come fotografie – restano impressi nella memoria.

Durante la serata sarà disponibile il servizio bar a cura del Caffè Stradivari.

Per info e prenotazioni sul servizio bar/aperitivi: WhatsApp 017546441 (del Caffè Stradivari).

Prenotazione consigliata allo spettacolo tramite il sito ufficiale:

https://www.villabelvedereradicati.it/prenotazione/

oppure tramite QR code presente sulla locandina.

Biglietto d’ingresso: 10 euro; ridotto: 8 euro per associati "Arte, Terra e Cielo";

ridotto speciale: 5 euro per minori di 18 anni.

Info sul sito: www.villabelvedereradicati.it o in mail ai seguenti indirizzi: associazione.arteterracielo@gmail.com

info@villabelvedereradicati.it

Tel. 351-5718472