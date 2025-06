Fossano, Riccardo Romagnoli presenta il suo romanzo "Bussa tre volte"

Sabato 28 giugno alle ore 17.30, a Fossano, presso l’area pedonale di via Cavour, la Libreria Le Nuvole ospita la presentazione del volume “Bussa tre volte” di Riccardo Romagnoli, edito da Nerosubianco.

L’autore dialogherà con Gabriele Giraudo. Letture a cura di Enrico Gallo e Valeria Mazzolini.

L’uomo risale in macchina, si sdraia e aspetta la fine. Il dolore che ha nell’anima lo ha stravolto a tal punto da non capire più la differenza tra sogno e realtà. Non riesce a dare un significato a quell’ultima frase, che continua a ronzargli nelle orecchie. Si rannicchia, si prende la testa tra le mani, si dondola sul sedile. L’intero universo lo avvolge con il suo vuoto immenso, una sensazione che gli arriva fino allo stomaco.

A un tratto però tutto gli diventa chiaro. Raddrizza il sedile e toglie con delicatezza la foto dal volante. Poi, sgommando, torna sulla strada che lo riporta a valle. Ora sa cosa deve fare.

Il capitano Alfredo Miccichelli, noto a tutti come Miccia, ha un soprannome che sembra contrastare con la sua natura paziente e riflessiva, ma che in realtà nasconde sottili verità sul suo carattere. Accanto a lui c’è Ivan, collega brillante ma indisciplinato. Insieme, tra depistaggi, tensioni interne e un nemico che sembra sempre un passo avanti, dovranno mettere in gioco tutto il loro ingegno per risolvere un caso sempre più oscuro, che li porterà oltre i confini liguri, tra le Alpi Marittime cuneesi.

L'AUTORE

Riccardo Romagnoli (Cuneo, 1968) ha origini marchigiane e romagnole. Ex batterista sconosciuto, è un informatico con la passione dei libri, dell’elettronica e della musica rock. Bussa tre volte è il suo primo romanzo.