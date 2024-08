Le migliori criptovalute per investire durante le vacanze

L'estate 2024 si sta rivelando un periodo cruciale per il mercato delle criptovalute, con diverse nuove opportunità di investimento che stanno attirando l'attenzione degli appassionati e degli investitori.

Le prevendite di criptovalute sono uno degli strumenti più efficaci per partecipare ai progetti blockchain fin dalle loro prime fasi, permettendo agli investitori di acquistare token a prezzi ridotti prima che questi vengano quotati sui principali exchange.

Questo tipo di investimento è particolarmente interessante in un contesto di forte crescita e innovazione, dove nuove idee e tecnologie si fondono per creare opportunità di guadagno. Tra le tante iniziative presenti sul mercato, tre progetti si distinguono per il loro potenziale e per l'interesse che stanno suscitando tra gli investitori: Pepe Unchained (PEPU), Shiba Shootout (SHIBASHOOT) e The Meme Games (MGMES).

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained è una delle meme coin che più è esplosa questa estate. Ispirato al celebre meme di Pepe The Frog, questo progetto si distingue per la sua ambizione di creare una blockchain propria, la "Pepe Chain", progettata per migliorare l'efficienza delle transazioni rispetto a Ethereum. Con un approccio mirato alla riduzione dei costi e all'incremento della velocità delle operazioni, Pepe Unchained si propone come una soluzione innovativa in un mercato sempre più competitivo.

La prevendita di PEPU ha già attirato un significativo interesse, raccogliendo oltre 8,4 milioni di dollari. Questo successo iniziale è stato favorito da una strategia di mercato ben definita, che include la possibilità di acquistare i token utilizzando ETH, USDT, carte di credito o BNB al prezzo attuale di 0,0090539 dollari. Inoltre, a catalizzare l’interesse degli investitori nel progetto è stata anche l’opportunità di staking decisamente interessante, con un APY del 230%.

Con una distribuzione equilibrata tra presale, staking, marketing, liquidità e sviluppo della Pepe Chain, Pepe Unchained si configura come un'opportunità di investimento solida e promettente. Il progetto sta rapidamente guadagnando popolarità, rendendosi una delle scelte principali per gli investitori in cerca di progetti innovativi nel settore delle criptovalute.

VAI ALLA PREVENDITA DI PEPE UNCHAINED

Shiba Shootout (SHIBASHOOT)

Il secondo progetto in evidenza in queste vacanze estive è Shiba Shootout, una meme coin che combina il mondo delle criptovalute con il gaming Play-to-Earn. Basato su una narrazione coinvolgente.

Shiba Shootout è ambientato in un universo immaginario dominato dal maresciallo Shiba e dai suoi Sharpshooters, dove i giocatori possono guadagnare criptovalute bonus giocando. Tra le varie modalità offerte, spiccano anche i programmi Posse Rewards e le Campfire Stories, che permettono agli utenti creare contenuti e condividerli in cambio di token.

La fase di prevendita ha già visto un investimento di oltre 900.000 dollari, con un prezzo di 0,0198 dollari per token, catturando l’interesse della comunità online, come è possibile notare dalla grande quantità di video che circolano in rete su questo progetto.

Con un rendimento annuale (APY) del 1022%, Shiba Shootout rappresenta un'opportunità interessante per gli investitori che cercano nuovi progetti su cui puntare prima che vengano quotati sui principali exchange.

VAI ALLA PREVENDITA DI SHIBA SHOOTOUT

The Meme Games (MGMES)

Infine, The Meme Games è un progetto che unisce l'iconografia delle meme coin con lo spirito dei Giochi Olimpici che ha raccolto ben 360.000 dollari in poche settimane. Questo progetto ha lanciato la sua prevendita in concomitanza con le Olimpiadi di Parigi del 2024, creando un collegamento simbolico tra competizione sportiva e il mondo delle criptovalute. Il token MGMES è venduto attualmente a 0,0092 dollari, e la presale proseguirà fino all'8 settembre, parallelamente alla conclusione delle Paralimpiadi.

La tokenomics di The Meme Games destina più della metà dei token alla community, con una significativa parte riservata al marketing. Questo approccio mira a coinvolgere attivamente la community, incentivando la partecipazione e la diffusione del progetto. Inoltre, The Meme Games offre anche un'ottima opportunità di staking, con un APY del 571%, rendendo l'investimento ancora più attraente per gli utenti.

Un elemento distintivo di The Meme Games è la possibilità di vincere token extra selezionando un vincitore e partecipando ad una gara tra i diversi personaggi del gioco, con la classifica aggiornata disponibile sul sito ufficiale. Questo aggiunge un ulteriore livello di coinvolgimento e potenziale di guadagno per gli investitori, che possono partecipare attivamente alla crescita del progetto. Inoltre, è in programma il lancio di un progetto parallelo, The Para Meme Games, in concomitanza con i Giochi Paralimpici, dimostrando la volontà degli sviluppatori di espandere ulteriormente le opportunità di investimento e coinvolgimento della community.

VAI ALLA PREVENDITA DI THE MEME GAMES