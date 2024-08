Nel Ferragosto dai due volti (pioggia-sole) tanti programmi variati per 'persoanggi Vip' e nostri lettori, curiosiamo insieme

La copertina fotografica, ricevuta da un nostro lettore di Ruata Prato, frazione di Tetti di Dronero, è dedicata ad una delle tante Madonne delle nostre chiesette di montagna dedicata all'Assunta, perchè se lo chiamiamo laicamente Ferragosto, oggi per molte comunità locali è la Festa dell'Assunta, nel rispetto di chi valorizza le proprie tradizioni.

Archiviato con un necessario annullameno il concerto di Ferragosto, abbiamo trovato l'assessore regionale all'Agricoltura Paolo Bongioanni alla tradizionale festa del Raschera dove veste la mantella di cavaliere.La consigliera regionale di FDI Federica Barbero con la famiglia ha scelto la Norvegia, mentre il consigliere regionale Pd Mauro Calderoni è a Bagnolo Piemonte.

Patrizia Manassero, sindaco di Cuneo insieme alla sorella ha ospitato amici e parenti in arrivo dalla Sardegna e dall’Emilia Romagna. "Mi sono divertita (molto!) a cucinare, non ho foto da condividere (per rispettare il desiderio di privacy dei miei ospiti) ma posso raccontarvi alcune scelte della mia cucina: l’insalata di patate così come ho imparato a fare dalle signore del comitato organizzatore la Mostra Ortofrutticola di Cuneo a San Rocco Castagnaretta, un cous cous di pesce come ho assaggiato alle cene di amicizia e condivisione nei nostri quartieri, una torta di verdure a centimetro zero grazie ai prodotti del nostro orto ed i persi pien che faccio a Ferragosto come da tradizione così come li faceva la mia mamma. Un ferragosto tranquillo, in famiglia, tra cibo e chiacchiere."

Ferragosto a Peveragno presso la Trattoria della Posta - Frazione Pradiboni - per il presidente dell'Atl Langhe Monferrato Roero Mariano Rabino per festeggiare i 60 anni della suocera Marina. Il Sindaco di Peveragno Paolo Renaudi è rimasto a casa per preparare la festa della frazione San Magno. Alberto Deninotti sindaco di Marene è al mare con al fidanzata Noemi e amici. Ferragosto in famiglia in frazione Foresto (Cavallermaggiore) per Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore, per riposare un po'. Partitella di calcio con i figli Samuele e Giacomo. Nicola Alessandro Carrino vice sindaco di Costigliole Saluzzo, è a Costigliole perchè ieri e oggi ci sono le celebrazioni religiose per la festa dell'Assunta alla Madonnina, e da domani prende il via la festa di San Rocco.

Gabriele Costamagna, presidente del Cuneo Volley Maschile ha organizzato grigliata a casa con la squadra, Patrizio Bianco e Emilio Manini del Cuneo Granda Volley Femminile in relax a Antibes con amici. Davide Bima di Api Cuneo e Cuneo Volley è con la fidanzatae con il socio Cuneo Volley Daniele Ribero e fidanzata e l'Ingeniere Roberto Giordano a Sanremo.Danilo Rinaudo sfidando il clima “autunnale" si è goduto Pian del Re con figli ed amici

Ferragosto con gli stambecchi per Beppe Ghisolfi , consigliere dell’Istituto Mondiale delle Casse di Risparmio. Il Maestro Corrado Buffa a Cap Ferrat con l’architetto Silvia Oberto. Il giornalista Gian Maria Aliberti Gerbotto è in Liguria in barca con l’amico avvocato saluzzese Ferruccio Calamari e le rispettive fidanzate. Lo scrittore e docente saluzzese sta approfittando delle vacanze scolastiche estive per terminare il suo ultimo romanzo giallo, in uscita in autunno con protagonista (dopo Ghisolfi, il Vescovo Bodo, Borgna e Quaglia) un altro grande personaggio cuneese.

Il Cav. Claudio Testa, Consigliere d’Amministrazione della Biraghi Spa, ha trascorso il ferragosto con la figlia Anna, Guardia Marina della Marina Militare e ufficiale di rotta di nave TREMITI. “Avere la possibilità di visitare lo storico Arsenale di La Spezia che si estende su una superficie di quasi 90 ettari, poter vedere alcune delle più prestigiose unità navali della Marina Militare, è stata un’esperienza unica! Visitare poi la nave su cui presta servizio mia figlia mi ha fatto provare grandi emozioni e tornare indietro di 35 anni quando anche io, come Sotto Tenente degli Alpini, prestavo il mio servizio come comandante di Plotone, al Battaglione Gemona!”

Duilio Paolino della Cosmo di Busca con incarichi nella Fondazione per l'Intelligenza Artificiale è a Villasimius con compagno di sdraio Ilario Gino fondatore del noto gruppo automobilistico.

L'ex sindaco di Manta Paolo Vulcano e signora si trovano in valle d'Aosta al pont d'Ael, mentre ex Sindaco di Rifreddo per 15 anni Cesare Cavallo ha scelto il mare di Alassio. L’ex Consigliere regionale “autonomista” e dirigente provinciale Lega Federico Gregorio è “con gli amici di sempre” tra Narzole e Novello con un menù ferragostano tipicamente piemontese.

Gianfranco Vergnano e I volontari Aido non son nè “vip” nè politici, ma di certo l’azione messa in campo, spesso al fianco di “Targato CN”, è importante e preziosa per il sociale e per la comunità tutta. Pier questo, con la simpatica immagine di Marina ed il Suo sorriso, AIDO Sezione Provinciale di Cuneo vuole ricordare la semplicità di un gesto d’amore fatto in meno di 45 secondi … https://digitalaido.it/vogliodiresi/iscrivitiscelta.php un modo differente per “segnar il passo” anche a ferragosto!

Carichissimo Carmelo Noto che si dedica un post dal testo ' Attendo con viva e trepidante attesa l'articolo di Targato per leggere dove i VIP cuneesi stanno passando il Ferragosto...', tra questi è ovvio c'è anche lui con la certezza che l'attesa è finita :) offrendoci anche la Puglia di Roberto Punzi, Mondovì di Giancarlo Gallesio, Dogliani di Stefano Ciccone, i monti di Oscar Cesano ecc ecc (perchè un poco di leggerezza a volte è tanta roba )

Avvistato anche Ezio Falco, ex presidente della Fondazione CRC, che ha trascorso il suo tempo con la mamma in una struttura di accoglienza anziani del territorio

In aggiornamento