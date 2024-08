Alba, la Croce Rossa sulla gestione della palestra della Macrino come dormitorio: "Un'iniziativa di grande solidarietà"

Nei giorni scorsi l'assessore albese alle politiche sociali, Donatella Croce, aveva ringraziato le associazioni di volontari che si stanno adoperando per la gestione della palestra Macrino come dormitorio per lavoratori stagionali e senzatetto, parlando di una "risposta straordinaria".

Un bilancio dell'iniziativa è stato fatto proprio da chi, insieme a diverse associazioni, sta lavorando in prima linea, la Croce Rossa Albese: "È sempre un onore collaborare con le pubbliche amministrazioni. L'umanità è il principio guida per tutti i nostri volontari in qualsiasi area facciano servizio. Quest' iniziativa è un segnale forte di solidarietà non solo per la comunità ma per tutte le ODV che come noi sono costantemente presenti sul territorio e vivono e vedono le necessità sociali in prima linea. L'obiettivo, per quanto ci riguarda, è quello di mantenere viva questa presenza, continuando a formare le nostre risorse e a essere disponibili", hanno commentato il presidente Fulvio Borgogno e la referente per il sociale Stefania Auddino.