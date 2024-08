Approvate le modifiche: prosegue l'iter per trasformare l'ex Palaghiaccio di Limone in un palazzetto polivalente

Era tra i sogni del sindaco Massimo Riberi, quando si candidò per la prima volta nel 2019. Quello di trovare una soluzione definitiva per l'ex Palaghiaccio, da 25 anni immobile a causa delle vicende giudiziarie che imposero prima il blocco del cantiere e poi l’acquisto da parte del Comune delle strutture incompiute.

Adesso un ennesimo verso la realizzazione, lì, di un palazzetto polivalente per gli sport indoor, adatto anche ad ospitare eventi o concerti.

A disposizione del Comune, per farlo, lo stanziamento da parte della Regione Piemonte di un contributo di 1,5 milioni di euro e 600.000 euro di risorse comunali. Due giorni fa la pubblicazione, all'albo pretorio, della delibera con la quale è stato approvato il progetto esecutivo a seguito di varianti richieste rispetto al progetto iniziale, in capo allo studio EP&S S.C.A.R.L. - CONSORZIO STABILE di Torino per un compenso di poco meno di 109 mila euro.

Quali cose sono state modificate e approvate?

• Ridefinizione della zona spogliatoio + WC;

• Ridefinizione della zona ingresso / biglietteria

• Ridefinizione della zona tecnica di alloggiamento impianti elettrici e meccanici lato

Nord/Ovest;

• Realizzazione del muro di chiusura in prossimità dello spigolo nord-ovest della ex pista

(muro stondato);

• Ridefinizione delle porte di accesso all’area spogliatoi, così come la porta di accesso ai

campi dal corridoio lato Sud;

• Realizzazione del muro di fodera lato sud, sotto tribuna di chiusura della tubazione

antincendio /retro biglietteria;

• Adattamento dei corpi illuminanti sull’area campi di gioco e tribune

Il costo totale dei lavori è pari a 1,327 milioni cui vanno aggiunti 772 mila euro a diosposizione dell'ente appaltante (il Comune), per un totale di 2,1 milioni di euro.

Con l'approvazione del progetto e della variante, si potrà ora proseguire l'iter amministrativo dei lavori, per poi procedere con tutte le procedure che porteranno, dopo decenni, a completare una struttura sicuramente attesa da Limone Piemonte e dall'intera valle.