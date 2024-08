Per cause in via di accertamento, un'auto si è cappottata in via Cacciatori Delle Alpi a Bra.

L'incidente si è verificato questa mattina, venerdì 16 agosto, intorno alle 8.

La persona alla guida è rimasta incastrata nel mezzo e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Bra per estricarla. Al momento, non si conoscono le sue condizioni di salute.

Sul posto anche l'ambulanza dell'emergenza sanitaria e la polizia municipale.