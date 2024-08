Per cause in corso di accertamento, un quad è finito giù da una scarpata la sera di Ferragosto a Barge.

L'incidente si è verificato intorno alle 22.30 in via Broardi, frazione San Martino.

L'uomo alla guida è rimasto incastrato sotto il mezzo. Non sarebbe in gravi condizioni, ma è stato elitrasportato in volo notturno con l'elicottero al Cto di Torino.

Sul posto anche i vigili del fuoco da Saluzzo con i volontari di Barge.