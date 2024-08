La saviglianese Nicole Bracco è campionessa regionale di ciclismo su strada

Dopo l’argento tricolore su strada e il titolo regionale su pista conquistati nel mese di luglio, nel giorno di Ferragosto la saviglianese Nicole Bracco, 12 anni, portacolori della formazione Brianzola S.C. Cesano Maderno conquista anche il titolo di Campionessa Regionale (Piemonte) di ciclismo su strada nella categoria ESORDIENTI 1° anno.

Il Campionato Piemontese è stato disputato in occasione dell’ottava edizione del trofeo Donini Logistica a Pieve Vergonte nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola alla presenza di due spettatori d’eccellenza quali Elisa Longo Borghini (Campionessa Italiana Donne Elite 2024 e vincitrice del Giro D’Italia Donne 2024) e il marito Jacopo Mosca, appena rientrato dalla Classica di San Sebastian, entrambi portacolori della formazione LIDL TREK.

La classicissima di Pieve Vergonte affrontata dalle atlete in una competizione promiscua a categorie riunite ESORDIENTI e ALLIEVE (dai 13 ai 16 anni di età) si è svolta in uno nervoso circuito da ripetersi 7 volte nel comune di Pieve Vergonte e concludendosi con il durissimo finale della salita di Fomarco, una ascesa di 2 km con pendenze al 13%.

Nicole Bracco conclude la competizione con una strabiliante 13-esima piazza assoluta, vincendo di lunghezza la classifica dedicata alle esordienti. La talentuosa saviglianese fa incetta di maglie, la gara infatti valevole come 19-esima tappa del Trofeo Rosa, vede l’atleta cuneese aumentare il proprio vantaggio in classifica generale vestendo per la 18-esima tappa consecutiva la maglia rosa di leader della prestigiosa competizione in corso sul territorio nazionale.