Imperia-Limone: il primo giorno si chiude senza intoppi nonostante il maltempo

La diciassettesima edizione del trekking Imperia-Limone a piedi ha preso il via ieri, con il gruppo di escursionisti in viaggio per affrontare i circa 100 chilometri che separano la costa ligure da Limone Piemonte. La prima giornata si è conclusa con successo, nonostante qualche imprevisto che, grazie a una buona dose di prontezza e fortuna, è stato gestito senza problemi.



Il programma del primo giorno prevedeva la partenza da Imperia Oneglia, con il ritrovo in piazza Rossini. Da lì, i camminatori hanno iniziato la loro avventura verso il Colle d’Oggia. Dopo una sosta per il pranzo presso la Cappella del Monte Acquarone, il gruppo ha proseguito fino a raggiungere il campo base, dove lo staff aveva già allestito le tende per la notte. La giornata si è conclusa con una cena a cielo aperto, sotto le stelle, che ha coronato questa prima intensa tappa.



"Abbiamo avuto fortuna - spiega Alessandro Barbagallo, tra gli organizzatori dell’evento dell’associazione Monesi Young - mentre noi camminatori ci trovavamo alla cappelletta del Monte Acquarone, il nostro staff che si occupava di montare le tende al Colle d’Oggia è stato colpito da un breve ma intenso maltempo, con un’ora di blocco dovuto alla pioggia. Per fortuna, noi abbiamo evitato la pioggia e siamo arrivati al campo base senza problemi”.



Barbagallo conferma che, nonostante la deviazione imprevista a causa dell’incendio nei pressi di Sant’Agata, tutto è andato per il meglio grazie alla prontezza dei partecipanti e alla collaborazione con le autorità locali: "Abbiamo incontrato i Vigili del Fuoco lungo il percorso e, su loro indicazione, abbiamo fatto una deviazione di circa mezz’ora: seguendo le indicazioni delle autorità tutto è andato liscio”.



Attualmente, la situazione è sotto controllo e non si sono verificati incidenti o problemi fisici tra i camminatori. Il gruppo ha trascorso una notte tranquilla al campo base, preparandosi per la seconda giornata di cammino, che li porterà sul Monte Saccarello, attraverso nuovi affascinanti paesaggi della Liguria ed un passo più vicino alla loro destinazione.