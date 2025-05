In Roero tornano i “Notturni nelle Rocche” le camminate con animazioni teatrali

Ripartono i “Notturni nelle Rocche”, le camminate notturne con animazione, formula rodata che si rinnova ogni anno proponendo nuovi temi ed argomenti. La 16a edizione prenderà il via venerdì 6 giugno a Castellinaldo d’Alba, con la prima passeggiata inaugurale programmata insieme all’Associazione Castrum Aynaldi, e la partecipazione musicale di AlterEgo, apprezzato gruppo rock del Roero, che proporrà in acustica alcuni brani originali in dialetto, focalizzandosi su una creatura della notte locale, che è poi il tema filo conduttore dell’edizione 2025.

Un totale di 20 date, proposte dall’Ecomuseo delle Rocche del Roero in collaborazione con Pro Loco ed Associazioni culturali del Roero, che ogni anno lavorano in sinergia per realizzare un’iniziativa che continua ad attrarre pubblico e partecipazione per la commistione di aggregazione e sport, turismo ed intrattenimento.

Le 9 animazioni teatrali 2025 metteranno infatti in scena voci, versi e passi dopo il tramonto, dando voce alle “creature” che prendono vita nel cuore della notte, siano esse animali, umane, emozionali o personaggi di finzione. La notte amplifica in qualche modo il sentimento ancestrale della paura ed ingigantisce le percezioni, in positivo o in negativo; i sensi si mettono in allerta e si acuiscono grazie buio ed al silenzio: le “creature della notte” aiuteranno il pubblico ad esplorare mondi sommersi e ad esorcizzarne le visioni grazie alla dimensione di aggregazione e di gruppo. Ad alternarsi nelle 9 passeggiate teatrali, alla luce di lumini e torce nel palcoscenico naturale di boschi, castagneti e vigneti, ci saranno: Compagnia teatrale Coincidenze, Compagnia Perla Corsara, Compagnia Teatro di TELA, Compagnia Donchisciottesiamonoi, Compagnia Teatrale Macramé, Compagnia piccolo Teatro di Bra, Compagnia Il Teatro Delle Dieci, Compagnia Magog. Compagnia Quinta Tinta.

Le restanti 11 camminate saranno inframezzate da approfondimenti a tema botanico, faunistico, storico, letterario, con i migliori narratori, esperti e scrittori del territorio e non solo.

I “Notturni nelle Rocche” sono coordinati dall’Ecomuseo delle Rocche del Roero, ma realizzate in sinergia con 30 Pro Loco ed Associazioni culturali operanti sul territorio, e con il prezioso sostegno della Fondazione CRC: Acli San Giuseppe di Sommariva Perno, Amici del Castello Alfieri, Anforianus, Arti e Mestieri di Cisterna, Asfodelo, Atletica Pocapaglia, Bel Monteu, Biblioteca Civica di Ceresole d’Alba, Biblioteca Popolare di Govone, CAI sez. di Alba, Castrum Aynaldi, Camminare Lentamente, Canale Ecologia, Comitato Saliceto di Pocapaglia, Giù la testa, Il Paese periodico roerino, Gli Amici di Montaldo Roero, Orora, Pro Loco Canale, Pro Loco Cisterna d’Asti, Pro Loco Corneliano, Pro Loco Monticello d’Alba, Pro Loco S.Stefano Roero, SdB, #PaesediFiaba, Roero Trails, Sentinelle ecologiche di Montaldo Roero.

Per tutti i dettagli si può fare riferimento al sito internet dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero (www.ecomuseodellerocche.it) e al suo ufficio turistico (tel. 0173-976181).

Ecco le date del mese di giugno:

Venerdì 6 giugno – CASTELLINALDO - Notturno musicale.

Passeggiata naturalistica inaugurale con intermezzo musicale degli AlterEgo, rock dialettale, in “Aspettando Rèis”.

Ritrovo h. 20.45, partenza h.21 in p.za Aie.



[AlterEgo]



Martedì 10 giugno – Fraz. S.Antonio di MONTICELLO D’ALBA - Notturno teatrale.

Passeggiata naturalistica con animazione teatrale a cura della Compagnia Perla Corsara.

Ritrovo h. 20.45, partenza h.21 in fraz. Sant’Antonio, nella piazza adiacente il bar Colli.



Venerdì 13 giugno – Fraz. S.Bernardo di MONTEU ROERO - Notturno astrofisico.

Passeggiata naturalistica con approfondimento “Il volto oscuro dell’Universo” a cura di Angelo Rivetti dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Ritrovo h. 20.45, partenza h.21 davanti alla Chiesa di Fraz. San Bernardo.



Martedì 17 giugno – fraz. Borbore di VEZZA D’ALBA - Notturno teatrale.

Passeggiata naturalistica con animazione teatrale a cura della Compagnia Teatro delle Dieci.

Ritrovo h. 20.45, partenza h.21 presso la piazza adiacente alla Banca d’Alba in fraz. Borbore.



Venerdì 20 giugno – S.STEFANO ROERO - Notturno letterario.

Passeggiata naturalistica con approfondimento “Eroi e supereroi notturni” a cura di Alessandro Avataneo, fondatore di Hypercritic e docente della Scuola Holden.

Ritrovo h. 20.45, partenza h.21 in piazza Maiolo.



Martedì 24 giugno – S. VITTORIA D’ALBA - Notturno teatrale.

Passeggiata naturalistica con animazione teatrale a cura della Compagnia Coincidenze.

Ritrovo h. 20.45, partenza h.21 in p.za Bertero.



Venerdì 27 giugno – MONTÀ - Notturno meditativo.

Passeggiata naturalistica con approfondimento “Il mondo dei suoni e della vibrazione” con Max Palin, Bagni di Gong Torino. Ritrovo h. 20.45, partenza h.21 presso il Centro Outdoor in Loc. San Grato2.