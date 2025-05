A Cuneo nuovo appuntamento con "Reading Forward. Dialoghi sulla biblioteca": in analisi le buone prassi della "città del futuro" Mechelen

READING FORWARD. Dialoghi sulla biblioteca, il progetto ideato e organizzato dal Comune di Cuneo e Fondazione Artea, con il sostegno della Banca di Caraglio e la collaborazione di Confindustria Cuneo, torna con un nuovo incontro dal respiro internazionale per continuare a immaginare insieme alla città il futuro polo bibliotecario in Palazzo Santa Croce a Cuneo. Mercoledì 11 giugno, alle 18, nella Sala Michele Ferrero di Casa Betania, sede di Confindustria Cuneo (via Vittorio Bersezio 9), sarà Roel Van den Bril, coordinatore culturale della Biblioteca “Het Predikheren” di Mechelen (Belgio), a dialogare con Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea, Cristina Clerico, assessora alla Cultura del Comune di Cuneo, Stefania Chiavero, direttrice della Biblioteca civica di Cuneo, e Oliviero Ponte di Pino, autore, docente e progettista culturale.

Come avvenuto nei precedenti incontri, l’iniziativa mira ad avvicinare la cittadinanza alla nascita del nuovo polo bibliotecario del capoluogo, proponendo un innovativo confronto con un esperto del settore e buone pratiche internazionali. Il progetto si è aperto, a novembre 2024, con l’intervento di Neus Castellano Tudela, direttrice della biblioteca “Gabriel García Márquez” di Barcellona, in Spagna, mentre a febbraio è stata la volta di Krist Biebauw, direttore della biblioteca “De Krook” di Gent, in Belgio, seguito ad aprile, da Reinert Mithassel, responsabile della “Biblo Tøyen” della Biblioteca “Deichman” di Oslo, in Norvegia.

Anche l’appuntamento di mercoledì 11 giugno sarà ad ingresso libero fino a esaurimento posti, con obbligo di prenotazione su Eventbrite ( link ).

Sarà possibile seguire l’evento anche online tramite diretta streaming YouTube, collegandosi al canale ufficiale della Fondazione Artea ( link ).

Roel Van den Bril è da quindici anni al servizio della città di Mechelen e da otto coordinatore della biblioteca civica nonché della comunicazione del Dipartimento della Cultura. Laureato in Scienze criminologiche all’università KU Leuven del Belgio, si occupa dell’organizzazione della biblioteca pubblica “Het Predikheren” e delle iniziative e attività educative rivolte alla sua comunità. Nel 2019, sulle spoglie dell’ex monastero domenicano del XVII secolo di Mechelen nasce “Het Predikheren”, moderno polo culturale che ospita la biblioteca civica e non solo: luogo di incontro per il quartiere e per la città, aperto al mondo e alle sue trasformazioni, è sede anche di un ristorante gastronomico, di un bar, di spazi espositivi, per spettacoli e per il co-working. Un processo per certi aspetti molto simile a quello tuttora in corso a Palazzo Santa Croce a Cuneo, ex ospedale di 4.500 mq che occupa un intero isolato nel centro storico della città, oggetto di un progetto di rigenerazione urbana che prevede la sua trasformazione in un polo culturale che dal 2026 sarà sede, anche, della nuova biblioteca civica.

Il polo culturale “Het Predikheren” è stato riconosciuto dall’ente regionale del Turismo sito patrimonio delle Fiandre, inserendolo tra le sei migliori location per attività MICE (Meeting, Incentives, Conferenza, Mostre) e, nel 2020, ha vinto il premio “Immovable Heritage Award", riconoscimento conferito dal Ministero fiammingo alle organizzazioni che gestiscono in maniera corretta e responsabile il patrimonio storico e i beni pubblici della regione. Mechelen, che si trova nella provincia di Anversa, nella regione delle Fiandre è una città ricca di storia, ma anche di potenzialità, tanto che il Financial Times l’ha nominata una delle dieci città europee del futuro*.

L’ultimo appuntamento di READING FORWARD. Dialoghi sulla biblioteca, sempre in Sala Michele Ferrero di Casa Betania, sede di Confindustria Cuneo, sarà mercoledì 17 settembre, alle 18, e vedrà l’intervento di Vincent Eches, direttore della Cité internationale de la bande dessinée d'Angoulême (Francia).

READING FORWARD. Dialoghi sulla biblioteca intende così continuare ad indagare e approfondire il ruolo e l’identità delle biblioteche, le sfide del futuro, i processi di gestione, valorizzazione e sviluppo applicabili che possano favorire crescita culturale e benessere sociale. Un’importante occasione per trovare ispirazione e buone pratiche a cui fare riferimento, e ragionare su come innovare il modo di concepire una biblioteca civica perché sia sempre più uno spazio a servizio della città, un luogo accogliente, per i libri, ma soprattutto per le persone, e un centro culturale, nelle sue molteplici espressioni.