Volley C/M. Frase razzista durante Mondovì-Chieri: pesante decisione del giudice sportivo

È arrivata nella serata di ieri ed è stata pesantissima la decisione del giudice sportivo circa i gravi fatti accaduti nella serata di sabato 29 marzo al Pala Itis durante lo svolgimento della partita di pallavolo tra VBC Mondovì e Polisport Chieri, campionato di serie C maschile.

Partita persa per 0-3, triplo 25-0 a favore degli avversari, ma anche due giornate da giocarsi a porte chiuse e 600 euro di multa per la società monregalese: questo il responso.

In sostanza, il giudice sportivo ha accolto in pieno la tesi della società collinare, e di conseguenza quanto segnalato dall'arbitro nel referto di gara: dalle tribune è stata pronunciata la frase razzista nei confronti del giocatore di colore con la maglia numero 33, entrato per una sostituzione.

Non solo. Nella motivazione si legge che "alcuni sostenitori della tifoseria casalinga, all’atto dell’ingresso in campo di un atleta della squadra avversaria, pronunciavano un grave epiteto razziale, generando da parte della panchina della squadra ospite una reazione in difesa del giocatore, offeso e denigrato per la sua origine etnica". Dunque, non si sarebbe trattato di una sola persona.

Per quanto riguarda la parte pecuniaria, 100 euro sono stati comminati "per la condotta antisportiva e offensiva, nei gesti e nelle frasi pronunciate", mentre altri 500 euro per "il gravissimo comportamento altamente lesivo della dignità, culminato nell’episodio discriminatorio, tenuto da un gruppo di sostenitori, nei confronti di un atleta avversario nel corso del IV set, che ha portato alla sospensione della gara".

La decisione di sanzionare il VBC Mondovì è arrivata in quanto la società è stata ritenuta "responsabile per i comportamenti che violano non solo specifiche norme regolamentari, ma altresì principi etico-sportivi, anche attraverso manifestazioni espressive di discriminazione da parte dei propri sostenitori".

Il VBC Mondovì, che guidava la classifica di serie C con 8 punti sugli avversari, a questo punto vede ridursi il distacco dalla seconda a 5 lunghezze, mentre non potrà avere spettatori per le due prossime sfide casalinghe che giocherà contro Busca e Ilario Ormezzano SAI SPB.