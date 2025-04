Dieci sanzioni per mancata revisione e un sequestro per veicolo senza assicurazione: l’Unione dei Comuni di Langhe e del Barolo rafforza la sicurezza

La Polizia municipale dell’Unione dei Comuni di Langhe e del Barolo ha intensificato in questi giorni i controlli sul territorio, con particolare attenzione ai veicoli non in regola. “Abbiamo iniziato i controlli per le mancate revisioni e in due giorni sono stati elevati una decina di verbali, soprattutto nelle zone di Castiglione Falletto, Roddi e Monchiero. È stato inoltre effettuato un sequestro per mancata assicurazione”, spiega Valter Peirano, responsabile del servizio.

L’Unione comprende i Comuni di Barolo, Castiglione Falletto, Grinzane Cavour, Monchiero, Monforte d'Alba, Novello, Roddi, Roddino e Sinio “Per ora non ci sono attività straordinarie, ma stiamo entrando nel periodo delle manifestazioni: dal 20 aprile inizieremo con la Merendina nella Saracca a Monforte e poi continueremo con diversi eventi, come il raduno degli Alpini a fine maggio”, aggiunge Peirano.

In vista dell’intensificarsi degli impegni, il corpo – attualmente composto da quattro agenti – si prepara ad accogliere una nuova unità: “Dal 16 aprile entrerà in servizio una agente proveniente da Mondovì. È valida, con un'ottima formazione e ci aiuterà soprattutto nei controlli su camion e mezzi pesanti”.

Proprio su questi ultimi si concentrerà una parte importante del lavoro nelle prossime settimane. “Effettueremo controlli mirati sulla SP7 e sulle strade principali. I camion verranno verificati con maggiore attenzione, anche per quanto riguarda carichi e autorizzazioni”, conclude Peirano.