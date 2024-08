A Fossano, mercoledì 21 agosto, torna il Cinedehors

Mercoledì 21 agosto ritornano gli appuntamenti con il cinema all'aperto racchiusi nella rassegna gratuita “Fossangeles, movies in the moonlight duemila24". Alle 21, presso il Cortile del Cap di Fossano, verrà proiettato il film The Miracle Club.



La rassegna è stata organizzata da Cinedehors in collaborazione con: Noi Altri-Progetto Oltre, Cassa di Risparmio di Fossano SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Carcere di Fossano, Caritas Cuneo-Fossano, Cinema Teatro I Portici, Borgo Sant'Antonio, Pro loco San Bernardo, Street Life, Cooperativa Caracol.

The Miracle Club

Regia di Thaddeus O'Sullivan. Con Laura Linney, Kathy Bates, Maggie Smith, Agnes O'Casey, Mark O'Halloran. Commedia - USA, 2023, 91 minuti



Dublino, 1967. A quarant'anni di distanza dalla sua partenza per gli Stati Uniti, Chrissie Limey torna alla casa dove è nata e ha trascorso la sua adolescenza, per partecipare al funerale della madre Maureen. La comunità la accoglie con sorpresa, in particolare Lily, la migliore amica di Maureen, ed Eileen, che è stata la migliore amica di Chrissie. Poi però è successo qualcosa che ha creato divisioni insanabili all'interno del gruppetto, e che ha determinato la partenza di Chrissie per gli Stati Uniti. Il funerale di Maureen è anche l'occasione per assegnare un premio ad alcuni membri della comunità: un pellegrinaggio a Lourdes, che potrebbe ridare la parola ad un bambino e la speranza ad Eileen. Quel viaggio diventerà soprattutto un'occasione di perdono e di riconciliazione - se coloro che l'hanno intrapreso sapranno accoglierle.

I prossimi appuntamenti

La rassegna Fossangeles, movies in the moonlight duemila24 raccoglie due nuove date a settembre!



Mercoledì 4 settembre presso la stazione ferroviaria: Si, Chef! – La Brigade;

Giovedì 12 settembre: cinema in condominio presso il cortile del Condominio San Martino, in via Cottolengo 18, con Tutti a bordo;



Gli aggiornamenti sono e saranno disponibili sul nostro sito e sui nostri canali social!



Il programma potrebbe subire delle variazioni. Le proiezioni iniziano al tramonto.