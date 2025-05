Nuovo appuntamento con le passeggiate culturali dell’ecomuseo dell’Alta Valle Maira a Marmora

Nuovo appuntamento con le passeggiate culturali gratuite alla scoperta delle borgate dei Comuni dell’Ecomuseo. Quest'anno, a differenza delle scorse edizioni, ogni giornata sarà dedicata a un singolo Comune dell'Ecomuseo.

Al mattino, passeggiata alla scoperta dei tesori artistici di Marmora. Si parte da borgata Vernetti, borgo sapIentemente restaurato, per raggiungere borgata San Sebastiano dove si trova l’interessante Cappella medioevale affrescata dedicata a San Sebastiano e Fabiano ed il mulino-fucina con dipinto di Giors Boneto. Si prosegue per le borgate di Torello e Garino caratterizzate da numerose pitture e case medievali per proseguire verso borgata Arata. Si chiude l’anello rientrando a borgata Vernetti.

Ritrovo a Marmora, in borgata Vernetti, davanti al Municipio

Partenza alle ore 10.00 e arrivo alle ore 12.30/13.

Durata della visita: 2,5/3 ore

Nel pomeriggio, si ritorna sui sentieri di Marmora, tra arte e storia. L’escursione parte da borgata Reinero, un tempo capoluogo del comune di Marmora, ricco di affreschi ed elementi architettonici che richiamano il suo passato medievale. Si sale alla Chiesa parrocchiale di San Giorgio e Massimo per ammirare le meridiane, gli antichi affreschi dei fratelli Biazaci e la Vittoria Alata, prima di rientrare a borgata Reinero.

Ritrovo a Marmora, in borgata Reinero davanti al forno.

Partenza alle ore 14.30 e arrivo alle ore 17.00/17.30.

Durata della visita: 2,5/3 ore.

Le passeggiate sono gratuite, in collaborazione con le guide di Chamin .

Per info contattare + 39 348 1869452 oppure alla mail ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com

L’iniziativa rientra all’interno del progetto "Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo Alta Valle Maira", finanziato dalla Fondazione CRT e del progetto “Itinerari e Parole - Ecomuseo dell’Alta Valle Maira” Bando autunno 2024 della Fondazione CRC.