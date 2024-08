Volley serie A3, Savigliano pronta all’inizio del pre-campionato

Un lungo pre-campionato per conoscersi e porre basi importanti per la stagione. Scatterà oggi, lunedì 19 agosto, con l’inizio della preparazione atletica l’annata 2024/25 del Monge-Gerbaudo Savigliano, la quarta nella Serie A3 Credem Banca nazionale e la prima del nuovo corso targato Michele Bulleri.



Sarà lui, insieme al vice-allenatore Andrea Berra, a guidare la prima seduta, in programma alle ore 21, preludio a tre settimane di intensa attività, che saranno interrotte solo dal primo dei tanti test-match, fissato per venerdì 6 settembre con Cuneo.



Queste le altre date da segnare in calendario, relative agli allenamenti congiunti in programma: il 14 settembre con Acqui Terme, il 19 settembre in casa di San Mauro, il 21 settembre ancora con Cuneo, il 28 settembre con Acqui Terme, infine il 5 e il 12 ottobre un doppio appuntamento con Brugherio.



Incontri importanti, fondamentali per rodare gli ingranaggi in campo in vista del debutto ufficiale, che, per volere del destino, coinciderà subito con un derby piemontese domenica 20 ottobre in casa dell’ambizioso Negrini CTE Acqui Terme. Sabato 26, invece, la prima casalinga dell’anno contro il Gabbiano Mantova, battistrada dello scorso Girone Bianco di Serie A3. Nel mezzo, in data ancora da definire, la consueta presentazione del roster, dello staff tecnico e della nuova divisa ufficiale, momento cruciale del pre-campionato biancoblu.



Quando capitan Dutto e compagni si ritroveranno per i saluti di rito in palestra, al “via” mancheranno 62 giorni. Il conto alla rovescia, corredato da tanto entusiasmo, è già partito!



Il roster

Palleggiatori: Andrea Carlevaris (1993), Matteo Pistolesi (1995)

Opposti: Riccardo Gatto (2003), Kristian Turkaj (2001)

Schiacciatori: Andrea Galaverna (1994), Simone Brugiafreddo (2002), Damiano Calcagno (1996), Mauro Sacripanti (1998)

Centrali: Andrea Orlando Boscardini (2001), Lorenzo Rainero (2002), Francesco Dutto (1991), Ambrogio Quaranta (2003)

Liberi: Daniele Gallo (1993), Paolo Rabbia (1997)



Lo staff tecnico

Allenatore: Michele Bulleri

Vice-allenatore: Andrea Berra

Team manager: Marco Botta

Preparatore atletico: Dario Disette

Fisioterapisti: Davide Ghibaudo e Marco Chiambretto

Medico sociale: Giorgio Emanuel

Scoutman: Andrea Torta