"ANCI Piemonte Incontra 2024": si parte da Genola

L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ANCI, propone per l’autunno 2024 un nuovo programma di incontri a tema amministrativo targati “ANCI Piemonte Incontra”.

Il nuovo calendario, che toccherà l’intero territorio regionale, con Domodossola, Moncalieri ed Omegna, solo per citare alcune location, prenderà però il via in provincia di Cuneo, a Genola, Comune del Sindaco Flavio Gastaldi, attuale vicepresidente di ANCI Piemonte con deleghe alle politiche istituzionali e alle riforme.