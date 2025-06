Afp e la valorizzazione del mestiere, del territorio e dell'innovazione [VIDEO]

Al via, stamattina, nei boschi di Roccabruna il primo corso per operatore forestale erogato dal Centro Servizi di AFP di Dronero.





Il corso finanziato dalla Regione Piemonte, ad oggi, è l'unico ad elicooperazione su tutto il territorio regionale e al termine verrà rilasciato ai partecipanti relativo attestato.





Da sempre AFP vocata alla formazione, sia per imprese che per cittadini, si distingue ancora una volta nel caso del settore forestale per l'offerta rispondente alle necessità del suo territorio in un'ottica di prevenzione e sicurezza per le realtà professionali oltre che di visione per il futuro, avvalendosi di una solida rete di collaborazioni tra enti ed aziende per fornire un servizio finale di qualità.

Il direttore generale di AFP,con orgoglio ha spiegato la genesi del nuovo servizio e il responsabile del Centro Servizi, Massimo Gianti, ha descritto insieme alla coordinatrice dei corsi Paola Rigoni il lavoro di un anno di progettazione e definizione del corso.Non appena disponibile ha immediatamente registrato il tutto esaurito di 15 partecipanti. Ed oggi è entrato nel vivo con le operazioni di esbosco, svolte sotto lo stretto monitoraggio degli istruttori forestali dell'azienda Formazione 3T e con la collaborazione dell'Heliwest srl, che ha messo a disposizione l'elicottero per il trasporto del legname. Sul posto anche il Nucleo Carabinieri Forestale di Dronero, che in sinergia con Afp e istruttori hanno contribuito al regolare svolgimento delle attività.