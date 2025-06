Il calcio arriva a Rifreddo: ottimi risultati per la neo realtà sportiva

Tutto nasce da un’idea semplice ma ambiziosa: dare vita alla prima squadra di calcio della storia di Rifreddo. Un sogno che prende forma nell’estate del 2024, quando Alessandro Dastrù con l'aiuto di Mattia Calzia e Alberto Bonagemma, spinti dall’amore per il proprio paese e dalla passione per il calcio, decidono di fondare il Rifreddo Calcio, creando così una realtà sportiva inedita per la comunità.

Con grande determinazione, si arruolano i primi giocatori, si trovano gli sponsor e si pongono le basi di un progetto che, in pochi mesi, supera ogni aspettativa. La squadra cresce, si rafforza, e si forma un gruppo affiatato, unito dall’obiettivo di vincere, ma soprattutto di divertirsi.

I risultati non si fanno attendere. Alla sua prima stagione ufficiale, il Rifreddo Calcio compie un’impresa straordinaria: raggiunge ben due finali. La prima è quella della Coppa Comitato A7, dove la squadra lotta con il cuore ma si ferma a un passo dal traguardo, cedendo proprio in finale. La seconda arriva nel Campionato Cuneo A7, al termine di una brillante fase a gironi chiusa al secondo posto e di un percorso nei playoff ricco di grinta e determinazione. Anche qui, il sogno si infrange nell’ultimo atto, con una sconfitta in finale.

Ma, al di là dei trofei, ciò che conta davvero è lo spirito con cui questo progetto è stato portato avanti: determinazione, entusiasmo e ambizione. Il Rifreddo Calcio ha unito ragazzi, amici, tifosi e tutto il paese, diventando un simbolo di aggregazione e orgoglio per tutta la comunità.

Il legame con il territorio è fortissimo: "Uniti dalla valle, forti come il Monviso" non è solo uno slogan, ma la sintesi perfetta di ciò che il Rifreddo Calcio rappresenta per la Valle Po.

Un ringraziamento speciale va a tutti i giocatori, che hanno dato il massimo dentro e fuori dal campo, ai tifosi sempre presenti, agli sponsor che hanno creduto nel progetto sin dal primo giorno, al Comune di Rifreddo per il sostegno, allo staff tecnico e organizzativo, e soprattutto al presidente e allenatore Alessandro Dastrù, anima e cuore pulsante di questa splendida realtà.

Si chiude un anno straordinario, ricco di emozioni e soddisfazioni. Con una sola certezza: il Rifreddo Calcio è nato, ed è solo l’inizio.

“Una realtà nuova e giovane - commenta il sindaco Elia Giordanino - che è nata da poco più di un anno sul nostro territorio e ha già raggiunto risultati eccellenti. Inoltre, ha già collaborato con vari enti e le altre associazioni locali per eventi quali spazzamondo, la mangia e cammina “un bucun per ogni Cantun” e per il percorso di redazione del documento relativo all’educazione alla cittadinanza globale. Un gruppo di ragazzi volenterosi, che portano alto il nome di Rifreddo e che anche in estate organizzeranno presso gli impianti sportivi comunali la 12h di beach volley e quella di calcetto a 5. Grazie ai dirigenti, allenatori e giocatori della squadra per il loro impegno e un grande in bocca al lupo per la prossima stagione sportiva”.