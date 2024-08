Si bituma la SP279 tra Racconigi e Polonghera: stop al traffico dalle 8 alle 20

Informiamo i nostri lettori che la Provincia di Cuneo, tramite il Reparto di Saluzzo, eseguirà lavori di bitumatura lungo la Strada Provinciale 279 nel tratto che collega Racconigi a Polonghera. Gli interventi di manutenzione si svolgeranno nei giorni 26, 27, 28, 29 e 30 agosto 2024.



Per garantire la sicurezza e l'efficacia delle operazioni, la SP 279 sarà chiusa al traffico veicolare dalle ore 8 alle ore 20 durante i giorni dei lavori. Tuttavia, verrà predisposta una viabilità alternativa per ridurre al minimo i disagi agli utenti della strada.



L'amministrazione comunale di Racconigi invita i cittadini e tutti coloro che utilizzano abitualmente questo percorso a pianificare con anticipo i propri spostamenti, tenendo conto delle modifiche temporanee alla circolazione.



Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare l'Ufficio Tecnico del Comune di Racconigi al numero +39 0172 821611.