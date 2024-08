Alba, controlli della Municipale: sequestrate tre vetture senza assicurazione

Nei giorni scorsi sono proseguiti i controlli della polizia municipale sulle strade: nel mirino le assicurazioni e le revisioni. Sono stati trovati tre veicoli senza assicurazione ed è scattato il sequestro. Aggiunge il comandante della polizia municipale Antonio Di Ciancia: "Di mattina stiamo eseguendo i controlli sulla velocità, anche in altre zone dove ci sono stati segnalati dei veicoli che superavano i limiti, in particolare nella frazione Piana Gallo e in frazione Como".

Prosegue anche l'attività di controllo nei locali commerciali relativamente all'uso della musica e all'inquinamento acustico: sono stati diffidati due esercizi, uno in San Cassiano e uno in via Rossini. Il controllo viene svolto in sinergia con l'ufficio Ambiente.