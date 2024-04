Trascina in tribunale i genitori e li accusa: "Io e mia sorella maltrattate"

È proseguito con l’ascolto di alcuni testimoni della difesa il procedimento a carico di una coppia di genitori residente nel monregalese.

Nel 2020, la loro figlia più grande li denunciò per maltrattamenti su di lei e sua sorella, all’epoca minorenni. A carico del padre, attualmente sottoposto al divieto di avvicinamento, vi è anche l’accusa di abusi sessuali nei confronti di un nipote. Sono stati molti i parenti della famiglia a sfilare in tribunale ed essere ascolati come testimoni. Tra di loro, quelli chiamati dalla Procura, avevano riferito di “punizioni molto severe” che i genitori avrebbero inflitto alle bambine.

Nel corso del dibattimento era anche emerso che la figlia più grande, tempo addietro, avrebbe trovato un diario scritto dalla madre nel quale il padre, in una pagina, sarebbe stato definito ‘pedofilo’.

All’ultima udienza sono stati chiamati a deporre i testimoni nominati dalle difese die due genitori. Tra di loro era presente anche il figlio dell’originario proprietario del cascinale, poi dato in affitto alla famiglia. L’accusa sostiene che quei “toccamenti” sul nipote, fossero avvenuti in una stanza adibita ad ufficio dell’imputato. Ma il testimone ha spiegato che in quegli anni, quella stanza, non ci sarebbe stata.

Poi, sono state ascoltate anche le maestre che in quegli anni insegnavano alle figlie: “Erano bambine ben tenute e ben vestite – hanno illustrato le insegnanti -. La mamma era molto presente. Veniva sempre ai colloqui e non abbiamo mai riscontrato nulla di anomalo”.

In aula, anche il fratello della madre, che aveva saputo che per un lungo periodo le bambine non abitassero più con i genitori ma si fossero trasferite dai nonni. “Il perché non l’ho mai chiesto – ha illustrato – pensavo fossero in vacanza e non mi sembrava strano”.

Niente di anomalo nemmeno sulle “punizioni severe”: “Non ho mai visto le bambine chiuse fuori casa – ha spiegato una vicina di casa -. Anche perché il cane avrebbe abbaiato se di notte avesse sentito qualcosa”.

L’8 maggio la discussione del procedimento.