Gorzegno è Magica: due giorni di eventi e sorprese con il tema della maschera

Come diceva Pirandello “nossignori, per me, io sono colei che mi si crede”, la maschera sarà il tema della 5° edizione del festival “Gorzegno Magica”, celare la propria identità per proporre un’immagine nuova, fondata sui principi di uguaglianza, un momento in cui tornare bambini e, al contempo, percepire il mondo attorno in maniera autentica, libera.

Il festival si terrà sabato 31 agosto e domenica 1 settembre a Gorzegno , in Alta Langa: una due giorni che vedrà alternarsi spettacoli di strada e performance artistiche, musica e teatro, mostre fotografiche e letture, camminate e pratiche rigenerative, laboratori e la cucina del territorio, rituali e tradizioni.

Gorzegno Magica è un evento che da questa edizione sarà curato dall’associazione UnTerritorio con il supporto del Comune di Gorzegno e della Pro Loco di Gorzegno. Come affermato dal sindaco Marco Chinazzo: “Gorzegno Magica è una comunità che si ritrova per rendere il paese un luogo immaginario, un sogno che dura due giorni. Quest’anno abbiamo chiesto all’Associazione UnTerritorio di organizzare questo importante evento, con il sostegno di importanti realtà del territorio e con il coinvolgimento di tanti artisti da tutta l’Italia”.

Un evento, quello di Gorzegno Magica, che negli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel panorama regionale attirando migliaia di persone grazie a una proposta ampia e articolata. Prosegue Davide Vero, presidente dell’associazione UnTerritorio: “La magia sarà l’elemento di connessione, il luogo dove grandi e bambini potranno scoprire ed emozionarsi, seguendo una maschera o celandosi dietro a essa, avvolti nella cornice del paese di Gorzegno, tra le sue vie e nelle case, nel grande prato e presso l’area del castello medievale.”

Infatti, questa sarà un’edizione profondamente nuova che abbraccerà tutto il paese, itinerante, alla scoperta di luoghi e mondi, tra cultura e folklore, l’alto e l’altro.

Il festival inizierà sabato 31 agosto dalle ore 16 presso la Cappella di San Martino con l’inaugurazione delle mostre fotografiche a cura di PaesaggiSensibili ed Eunice Brovida e dell’allestimento sonoro “il fiume ritrovato” presso il mulino. Poi, dalle 17.30 nella piazza della Chiesa, si entrerà nel vivo con gli spettacoli di Gorzegno Magica: la funambola Giulia Cammarota con “Rio” e il colletivo Scirò con “Storie di masche...storie di paure”. A seguire il centro del paese si animerà con “la via delle sibille” con numerosi stand di magia, rituali, tarocchi e rune, minerali e sciamani, a cura della Libreria Esotericamente di Torino e dell’allestimento “la casa che suona” curato da Mimmi Maselli, dove si potrà anche visitare la mostra sulle orchidee spontanee di Giampiero Murialdo.

Dalle ore 20 aprirà la “Cucina magica”, il momento della cena, con la Pro Loco di Gorzegno e i food truck accompagnato dalla selezione musicale di Radio Fujot.

Gli spettacoli in paese continueranno con la danza e il fuoco dell’artista Sparkle a cui seguirà la musica travolgente e i balli della fanfara di Bandakadabra alle ore 22.

Poi, la festa proseguirà presso il castello con due spettacoli imperdibili con lo show coloratissimo e pieno di energia “1000 luci” de La Cricca delle Drag Queen, seguito dal dj set onirico di Tyler Ov Gaia, un viaggio notturno.

La domenica, 1 settembre, dalle ore 10 aprirà il mercato con artigiani e produttori presso la piazza della Chiesa, seguito dalla camminata “See you later, wood” organizzata dal Centro Studi Beppe Fenoglio. Dalle ore 11 laboratori per bambini e momenti di riflessione e cura con le sessioni di sound healing e yoga, mentre alle 11.30 in paese sarà possibile partecipare al reading sonoro con Bianca Roagna e Mimmi Maselli. Dalle 12.30 riaprirà la “cucina magica” con la Pro Loco di Gorzegno e i food truck.

Il pomeriggio sarà di nuovo all’insegna del tema del festival, con il reading sulla maschera organizzato dalla Piccola Libreria Indipendente di Asti, e degli spettacoli con la parata della compagnia Creativa di Perugia alla 15 con "Elementi della Natura e Farfalle”, funambolismo con Giulia Cammarota e teatro con la Compagnia Magog che ci porterà nel medioevo e nelle sue corti. Infine, l’appuntamento immancabile della parata "Alice in Wonderland" che andrà a concludere il festival con tutti i personaggi di Lewis Carrol e del suo mondo meraviglioso.

Per maggiori informazioni: www.visitgorzegno.it, per prenotazioni indirizzo mail: info@visitgorzegno.it oppure i profili social di Gorzegno Magica.

Ingresso a pagamento: 5 euro (biglietto giornaliero con libero accesso a tutti gli spettacoli) Ingresso gratuito fino a 10 anni.