Costigliole Saluzzo: prosegue il viaggio tra le “Storie del Viso”

Prosegue sabato 24 maggio a Costigliole Saluzzo la rassegna “Storie del Viso – Le Valli delle Meraviglie” con un nuovo appuntamento dal titolo “Figli di una grande storia”.

Dalle ore 15 alle 18, i partecipanti saranno guidati in una suggestiva visita tra le vie del borgo antico del paese, alla scoperta dei castelli locali e del toccante affresco del Cristo di Pietà.

Il percorso sarà impreziosito dalla presenza di personaggi in costume d’epoca e musici medievali, pronti a far rivivere le atmosfere e le tradizioni del passato. Il ritrovo è fissato in piazza della Chiesa Parrocchiale, mentre il tour si concluderà nell’oratorio.

La partecipazione è gratuita e, come in ciascuno dei quattro incontri previsti dalla rassegna, al termine ci sarà un piccolo aperitivo.

L’iniziativa è curata dal vicesindaco Nicola Carrino e da Renato Chiapello, presidente dell’associazione Portofranco.

Nel precedente incontro della rassegna, l’ex senatore Mino Taricco ha raccontato la trasformazione di una collina da bosco incolto a bosco rinnovato e frutteto, un esempio concreto di cura del territorio e agricoltura sostenibile, molto apprezzato dal pubblico intervenuto nel salone d’onore del municipio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-779 0886.