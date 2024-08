Commozione e grande solidarietà a San Magno di Peveragno per il “Primo memorial Andrea Riba”

Erano circa un centinaio di trattori domenica 18 agosto a San Magno di Peveragno, in occasione del “Primo memorial Andrea Riba”. Una giornata colma di commozione che ha radunato familiari, amici e conoscenti del 28enne deceduto ad agosto dello scorso anno in un incidente.



Molti nel corso della giornata i momenti toccanti, ad iniziare dal mattino con la Santa Messa, in cui tutti hanno rivolto un pensiero speciale per Andrea. Il suo sorriso e la sua grande generosità sono stati il motore che hanno spinto la moglie Jessica ad organizzare per il pomeriggio “Una sangria per Andrea”: si è trattato di un bellissimo gesto di solidarietà che ha permesso di raccogliere, grazie alle donazioni, la cifra 1.050 euro a favore dell'associazione Neuroland onlus che opera presso l’Ospedale infantile Regina Margherita di Torino.



Il sostegno e la ricerca sono il filo conduttore dei progetti di questa importante realtà, che con grande competenza e cuore affianca su più aspetti le famiglie dei piccoli pazienti e supporta, attraverso importanti progetti di ricerca, l’aggiornamento sia dei medici sia del personale paramedico, per cure sempre all’avanguardia. Offre inoltre il proprio contributo all’acquisizione di apparecchiature che permettano cure all’avanguardia e negli ultimi anni ha anche provveduto a rinnovare i locali di lavoro ed il loro arredamento per migliorare l’accoglienza dei piccoli pazienti.



Una cena condivisa alla sera, momenti di musica e soprattutto, alle ore 22, il momento più emozionante: l’accensione della scritta "San Magno" realizzata dai trattori, posizionati in modo impeccabile. Luci ad illuminare la notte ed i cuori, come un abbraccio fino al cielo.



Resterà il ricordo di una giornata importante, di legami che restano e colmano la distanza. Resterà, significativa, una frase dedicata ad Andrea, scritta sui cartelloni posizionati dietro i trattori e sulle magliette distribuite ai partecipanti: “Il tuo Sorriso è il segnalibro nelle pagine della nostra Vita”.