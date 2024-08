Recupero rettili e bonifiche imenotteri in abitazione: pomeriggio intenso per i vigili del fuoco

Sono state decine le chiamate ai vigili del fuoco per interventi di bonifica imenotteri in abitazione su tutto il territorio della Granda, nella giornata di oggi, giovedì 22 agosto.

In particolare gli interventi erano destinati a nidi di calabroni e vespe. È perfettamente in linea con la stagione e con il caldo di queste settimane, che ne favorisce la nidificazione e la nascita.



Sta alla sala operativa valutare i requisiti per intervenire, i vigili del fuoco non assolvono a tutte le richieste. Viene esaminato caso per caso in base alla pericolosità per le persone, se la presenza viene rilevata all'interno delle abitazioni o all'esterno. In quest'ultimo caso se non in aperta campagna, ma in aree abitate si viene differiti alle ditte di disinfestazione. Se all'aperto si raccomanda di evitare il passaggio nella zona interessata.



Le forze disponibili, già contate, si attengono alle linee guida per i casi urgenti e di pericolo per restare pronti ad intervenire su altre chiamate, per incendi o incidenti, altrettanto indifferibili.

Da segnalare due interventi di recupero rettili in casa nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 agosto: uno a Frabosa Soprana dove è stata recuperata una vipera e uno in via Ascanio a Bra con il recupero di una biscia entrata in abitazione.