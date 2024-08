L’associazione Kalipè al Monviso in memoria di Edoardo Baj

L’associazione Kalipè al Monviso 3841, siglabile KaM3841, con sede in Crissolo si occupa di valorizzare il territorio dell’alta valle Po attraverso l’organizzazione di eventi sociali, culturali ed escursionistici.

A fronte dell’improvvisa scomparsa di Edoardo Baj nell’aprile di quest'anno (avrebbe compiuto 18 anni a giugno) figlio di Gabriele Baj e Luciana Quarà, per un improvviso malore cardiaco, il direttivo dell’associazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Crissolo ha organizzato 3 giornate di eventi caratterizzate da una raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore da donare alla Comunità crissolese in ricordo di Edoardo.

“Dopo aver condiviso le iniziative con il sindaco di Crissolo Fabrizio Re ed il presidente della Proloco Massimo Bessone – spiega Gabriele Baj - abbiamo dato il via ai 3 giorni di attività che si sono tenuti la scorsa settimana dal 16 al 18 agosto.

Venerdì 16 agosto: corsa/camminata non competitiva aperta a tutti in ricordo di Edo e Samu (altro ragazzo che frequentava Crissolo deceduto per incidente stradale all’età di 18 anni nel 2019).

Da un idea del nostro associato saluzzese Roberto Baudracco - continua Baj - e grazie alla collaborazione dell'associazione Podistica Valle Varaita, abbiamo creato una corsa/camminata ad anello di poco meno di 7 km che ha visto la partecipazione di quasi 300 persone. All’evento ha partecipato anche il sindaco di Crissolo Fabrizio Re.

Sabato 17 agosto: al mattino ‘Caccia al Tesoro’ per i bambini fino ai 14 anni accompagnati dai genitori, che si è svolta tra le vie del paese alla ricerca di oggetti e risoluzione di piccoli indovinelli e giochi. Hanno partecipato circa 25 bambini e la mattinata è trascorsa tra grandi sorrisi.

Al pomeriggio di fronte al palazzo Comunale di Crissolo, l’associazione Monviso Salvamento di Saluzzo si è prestata verso tutti i villeggianti, nelle dimostrazioni di interventi di massaggio cardiaco, manovre anti soffocamento e molto altro, grazie all’ausilio di attrezzatura specifica e manichini.

Il tutto con lo scopo di divulgare il concetto e l’importanza del primo soccorso.

Alla sera, in collaborazione con la Proloco di Crissolo, si è proseguito con la tradizionale cena a tema ‘Tutto Bianco’, con l’intrattenimento della musica itinerante di Alby”.

I tre giorni si sono conclusi domenica 18 agosto: con ‘Giochiamo a Basket’, manifestazione sportiva in cui è stato allestito un canestro nella pista di pattinaggio di Crissolo con 25 partecipanti tra bambini e ragazzi che si sono cimentati nel giocare a pallacanestro, sport molto amato e praticato da Edoardo Baj.

Al pomeriggio si è tenuto il concerto del gruppo ‘Duo Latino, Guitars Show’ che ha interpretato con l’ausilio delle loro chitarre elettriche alcuni dei pezzi più famosi della discografia dagli anni ‘70 ai giorni nostri.

In questi 3 giorni si sono raccolte offerte per un totale di 2.024 euro che nei prossimi giorni, in accordo con l’amministrazione Comunale, verranno utilizzati per l’acquisto ed il mantenimento negli anni di un defibrillatore che verrà messo a disposizione dell’intera comunità crissolese.

“Terremo tempestivamente informati tutti sul proseguo – conclude Baj - attraverso il nostro sito ed i canali social dell’associazione Kalipè Desidero fare un ringraziamento infinito a tutto il direttivo ed il comitato organizzativo ed esecutivo di Kalipè al Monviso che ha lavorato per la realizzazione degli eventi.

Un grazie particolare va all’amico Roberto Baudracco per aver lanciato l’idea della corsa/camminata ed aver fortemente lavorato per organizzarla supportato dall’associazione Podistica Val Varaita.

Si ringraziano tutti gli sponsor che hanno reso possibile queste giornate. Infine ancora un ringraziamento all’amministrazione Comunale ed alla Proloco di Crissolo, nella persona del sindaco Fabrizio Re e del presidente Massimo Bessone per averci supportato ed aver condiviso con noi l’idea di organizzare questi eventi nel ricordo di Edoardo.

L’idea cardine, condivisa da tutti, è quella di rendere istituzionale per il terzo week-end di agosto di ogni anno, degli eventi per la comunità di Crissolo sempre in ricordo di Edoardo. Ogni anno si raccoglieranno offerte che si dovranno trasformare in oggetti concreti ad uso della comunità del paese alle pendici del Monviso”.