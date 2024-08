Con l'auto contro le barriere parapedonali in via Villa a Savigliano

Incidente stradale verso le 11:30 di questa mattina 23 agosto in via Maurizio Villa a Savigliano.

Coinvolta una sola autovettura, una Ford Fiesta condotta da una signora di 88 anni di Marene. Per cause in fase di accertamento, pare che la donna abbia perso il controllo dell'auto, terminando la sua corsa contro le barriere parapedonali.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale dell'Unione Terre della Pianura insieme all'ambulanza medicalizzata del 118 che ha trasportato la conducente in pronto soccorso all'ospedale di Savigliano. Le sue condizioni non sarebbero gravi.