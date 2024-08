Roddino in lutto per la morte dell'ex assessore Giancarlo Dell'Orto. "Ha arricchito la nostra comunità"

Ha suscitato profondo cordoglio a Roddino, la scomparsa a 90 anni di Giancarlo Dell'Orto, figura importante e impegnata nella comunità, che aveva contribuito ad ampliare e arricchire, come ricorda l'Amministrazione comunale:

"Con profondo affetto e riconoscenza, ci uniamo al dolore della famiglia per la scomparsa di Giancarlo Dell'Orto. Giunto a Roddino dalla Brianza con la sua famiglia, ha saputo non solo costruire un futuro per i suoi cari, ma ha anche arricchito la nostra comunità con la sua visione e il suo impegno. Come consigliere e assessore, ha lavorato con dedizione per il bene comune, contribuendo a far crescere e allargare gli orizzonti di Roddino. Il suo spirito di servizio e la sua passione resteranno sempre un esempio per tutti noi. Gli amministratori e i volontari di Roddino lo salutano con affetto e gratitudine, ricordandolo per tutto ciò che ha fatto per la nostra comunità".

Stasera alle ore 21 sarà recitato il rosario nella Parrocchia locale, mentre i funerali si svolgeranno domani, sabato 24 agosto, alle ore 15.