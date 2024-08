Weekend estivo su tutta la Granda, ma la settimana inizierà con piogge e temporali

Il weekend trascorrerà ancora piuttosto tranquillo con una normale situazione estiva, anche se già da domenica assisteremo a qualche movimento circolatorio in grado di destabilizzare l'atmofera e portare piogge e temporali ad inizio settimana prossima.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 23 e sabato 24 agosto. Al mattino nuvolosità sparsa e anche compatta sui settori occidentali dovuta all'elevata umidità di questi giorni, che tenderà a scomparire durante la giornata per lasciare spazio al sole ma anche alla normale attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi alpini, con isolati rovesci o deboli temporali di breve durata. Temperature stazionarie e sempre un po' oltre la media con massime fino 31/32 °C, punte più alte sui settori pianeggianti orientali. Minime sempre generalmente oltre i 19/20 °C con sensazione di disagio da afa elevato a causa dell'alto grado di umidità. Venti assenti o deboli variabili e a regime di brezza.

Da domenica 25 agosto. Un primo fronte perturbato attraverserà le nostre aree nella notte di domenica, ma al momento gli effetti sembrano limitarsi a qualche rovescio o temporale sui confini nordoccidentali, Valle d'Aosta e alto Verbano. Poi la giornata trascorrerà senza altri scossoni ma con meno sole.

Da lunedì un cavo d'onda in quota dovrebbe formare un minimo depressionario isolato e poco intenso, ma capace di destabilizzare l'atmosfera quanto basta per generare rovesci e temporali un po' più irregolari ed estesi su tutto il nordovest, almeno fino a mercoledì. Le temperature saranno generalmente stazionarie domenica, per poi calare e tornare nelle medie un po' nei primi giorni della settimana. Tuttavia sarà una breve parentesi. Venti ancora assenti o deboli variabili con poco ricambio d'aria, che sarà dovuto per lo più alle precipitazioni.

Tendenza successiva. L'alta pressione dovrebbe rinforzarsi nuovamente a partire da mercoledì, per una seconda parte di settimana ancora da piena estate e temperature nuovamente calde per l'ultima parte di agosto.

Cuneo http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo