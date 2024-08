Giuseppe De Lucia ospite al Festival del Cinema di Venezia

Giuseppe De Lucia, noto chef e imprenditore, sarà uno degli ospiti d'onore del Festival del Cinema di Venezia, che si terrà dal 28 agosto al 7 settembre 2024. Il celebre pizzaiolo, che ha conquistato il pubblico con i suoi piatti e le sue storie al Festival di Sanremo, presenterà in anteprima nazionale il suo primo libro autobiografico, intitolato "Il mio percorso di vita, tra sacrifici e traguardi raggiunti".

Il volume, che uscirà nelle librerie il prossimo ottobre, racconta il percorso di vita di De Lucia, fatto di sfide, difficoltà, successi e passioni. Un racconto sincero e coinvolgente, che vuole essere un'ispirazione per tutti coloro che sognano di realizzare i propri obiettivi nel mondo del lavoro e della cucina.

"Sono molto felice di partecipare al Festival di Venezia, una manifestazione che amo e che rappresenta il meglio del cinema italiano e internazionale. Sarà un'occasione per condividere con il pubblico il mio libro, che è il frutto di un lavoro intenso e di una riflessione personale. Il titolo esprime il mio desiderio di dimostrare a me stesso e agli altri che si può sempre rialzarsi e ripartire dopo le cadute, e che la cucina è stata per me una forma di arte, di terapia e di gioia", ha dichiarato De Lucia in un'intervista esclusiva al nostro giornale.

Tra le curiosità del libro, c'è anche il fatto che è stato scritto in un anno e mezzo, nei ritagli di tempo libero "… ho iniziato a scrivere quando ho deciso di lasciare le competizioni e dedicarmi al mio ristorante, ma avevo ancora la voglia di dire qualcosa, di essere un esempio per i giovani che si trovano in difficoltà nel mondo del lavoro, di mostrare che con la costanza, la determinazione e la voglia di riscatto si possono raggiungere grandi obiettivi", ci ha raccontato De Lucia, che ha iniziato a guardarsi indietro e a ripercorrere le tappe della sua vita, dalle origini umili ai successi mediatici. Il libro è dedicato alla sua famiglia, che lo ha sempre sostenuto e che è la sua fonte di ispirazione.

L'ospite Giuseppe De Lucia sarà presente nella hospitality "Il Salotto delle Celebrità", dove dialogherà con i giornalisti e i fan in una Live Room dedicata. Siamo pronti per conoscere ed approfondire un nuovo lato professionale e umano di Giuseppe De Lucia, il maestro della cucina che ha fatto della sua vita una rivincita.

De Lucia ci ha anche confidato come è nata l'opportunità di presentare il suo libro al Festival di Venezia: "… sono stato contattato ad inizio estate dagli organizzatori dell'evento, che mi hanno invitato a partecipare come ospite. In quel momento il libro era in fase di completamento e stavamo pensando a una possibile presentazione. Ho comunicato la novità agli organizzatori, che mi hanno proposto di presentarlo lì, se fosse stato pronto per tempo. Così, con l'aiuto della casa editrice, siamo riusciti a terminarlo e a pubblicarlo in tempo per il festival".

“Mi piacerebbe organizzare anche a Cuneo la presentazione del mio libro, rientrato da Venezia vedrò insieme alla mia casa editrice quali soluzioni si potranno attuare per far conoscere ad amici e clienti il mio primo libro…” conclude De Lucia.